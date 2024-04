Gustavo Bolívar dice que Iván Name “es un señor cuestionado que, valiéndose de su poder, obstaculiza las reformas” de Gustavo Petro

Los enfrentamientos entre el Congreso y la Casa de Nariño no se detienen. El director del Departamento de la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, arremetió en contra del presidente del Senado, Iván Name, quien anunció denuncias en su contra por participación en política.

En diálogo con W Radio, Bolívar aseguró: “Si defender al Gobierno para el que trabajo, legitimado en las urnas por 11.3 millones de personas, es participar en política, que lo defina la Justicia, no el presidente del Senado (Iván Name), un cuestionado señor que, valiéndose de su poder, obstaculiza las reformas que necesita la gente más pobre de Colombia ”.

Bolívar no escondió su molestia porque Name, desde Cali donde adelantó un encuentro regional de congresistas, explotó y lo llamó “cínico e incendiario”. Además, anunció acciones judiciales en su contra.

La molestia de Gustavo Bolívar contra el senador Name surgió desde el miércoles 10 de abril, cuando este, en su calidad de presidente del Senado, levantó la sesión plenaria que debatía la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. Lo hizo en señal de protesta por los constantes ataques del Ejecutivo a los senadores de la Comisión Séptima que archivaron la controvertida reforma a la salud .

“Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y calumniosas afirmaciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa”, manifestó Name minutos antes de levantar la sesión plenaria.

Bolívar, molesto, escribió en su cuenta personal de X : “El presidente del Senado, Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo, sino a las élites y sus intereses . El pueblo tiene que hacerse sentir. Debería autoconvocarse en cada rincón del país y ejercer su soberanía. Constituir asambleas populares y declararse en poder constituyente. Los tres poderes del poder público (sic) y los partidos deben acordar las salidas a esa crisis de legitimidad y representatividad”.

Iván Name, presidente del Congreso de la República. Foto: Wirman Ríos, EL PAIS. | Foto: WIRMAN RÍOS

Iván Name no es amigo del Gobierno Petro. De hecho, en las elecciones del 20 de julio de 2023, el Pacto Histórico respaldó a la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien fue derrotada por Name por escasos cuatro votos.