Inti Asprilla pide a Petro que retire la reforma pensional y la presente por la Cámara para hacerle el quite a Iván Name: “Decidió hundir el proyecto”

El senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, le hizo una particular petición al presidente Gustavo Petro para tratar de salvar la reforma pensional en la plenaria del Senado.

Asprilla- quien le compitió a Iván Name la presidencia del Senado, pero se la ganó el segundo porque no lo respaldó ni siquiera el Pacto Histórico, quien se inclinó por Angélica Lozano-, tiene claro que el gobierno hoy tiene mayorías en Cámara, pero un escenario más complejo en el Senado.

Según él, el cuarto debate “se haría cuando Iván Name ya no sea el presidente del Senado y no se pueda hundir por tiempos la reforma”.