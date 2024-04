Petro reconoció que su paz total es “más compleja de lo que creía” y alertó “viejos guerrilleros curtidos hoy se transforman en traquetos”

En el evento sobre el Congreso de Concejales, el mandatario colombiano en su discurso insistió que no le gusta el nombre de la paz total y alertó que “viejos guerrilleros curtidos hoy se transforman en traquetos”.

“Es uno de los desafíos de este gobierno. Si no lo hace este gobierno, quizás sea más difícil después, porque las economías ilícitas se están articulando a organizaciones muy poderosas, multinacionales, donde las palancas de control cada vez están más fuera del país, ya no pertenecen ni al Ejército, ni a la Policía, ni al presidente, ni al Congreso, ni al Consejo, ni al Alcalde, cada vez se ubican en decisiones que están fuera de Colombia ”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro hizo aguda reflexión sobre su política de paz total, dijo que no le gusta ese nombre y afirmó: “Viejos guerrilleros curtidos en la lucha, armada insurgente, hoy se transforman en traquetos”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oJzGT63Rks

Y agregó en su intervención: “Si arman o no arman, si llevan armas y no las llevan, si el precio de la cocaína es este o es este, cada decisión de esas tiene una enorme influencia en el territorio y lleva a la vida o a la muerte. Por eso me parece que estamos en una de las últimas circunstancias políticas e históricas que nos permite, aún hoy, pensar con cierta propiedad que podemos pasar de la violencia a la paz”.