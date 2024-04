Dura respuesta de Iván Name al presidente Petro: “Una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas”

El presidente del Congreso, Iván Name, le respondió este viernes 12 de abril al presidente Gustavo Petro, quien lo cuestionó nuevamente por haber levantado prematuramente la sesión plenaria del pasado miércoles en la corporación, decisión que aplazó el debate de la reforma pensional.

A través de X (Twitter), Petro afirmó que el Senado fue cerrado “arbitrariamente”. “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el senado de la república”, dijo el mandatario.

En su respuesta en la misma red social, Name señaló que el Senado no está cerrado y las sesiones se reanudarán el próximo lunes. Adicionalmente, señaló que tiene el “deber moral” de defender el Congreso de “infamias” y amenazas de revocar el mandato de los congresistas.

“Presidente Petro: una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante “constituyentes callejeros. El Senado no está cerrado y el lunes sesionaran las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía”, dijo el senador.

El presidente del Senado, Iván Name, le dijo a SEMANA que le resulta extraña la coincidencia de su independencia en el cargo más importante del Congreso con la denuncia “temeraria”. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Esta decisión generó la dura respuesta del mandatario y de congresistas petristas. Petro acusó a Name de sabotear” la discusión de la ponencia de la reforma pensional.

Además, manifestó que el Senado tiene la intención de hundir su proyecto, al señalar que no quiere que se entregue un bono pensional a la población de la tercera edad que no tiene recursos económicos.

“Siempre, la mayoría del Senado puede apelar la decisión del presidente del Senado si el presidente sabotea la reforma pensional; el sabotaje ocurre porque la mayoría del Senado quiere hundir la reforma pensional; es decir, que no quieren que reciban un bono pensional digno los ancianos y ancianas que trabajan en las calles y se mueren de tristeza por la indolencia de la sociedad. Prefieren que los dos grandes banqueros del país sean más ricos (y) no les importan los millones de viejos en las calles que podrían ser sus padres”, dijo.

El presidente Gustavo Petro le contestó a Iván Name. | Foto: SEMANA

Por su parte, el representante David Racero, del Pacto Histórico, tildó a Name de “tramposo”. “El presidente del Senado, el señor Iván Name, del Partido Verde, es un vil tramposo. A punta de jugaditas pretende engavetar y hundir la reforma pensional. En menos de una hora levantó la sesión de la plenaria del Senado. ¿A qué juega, señor Name? ¿A quién le está haciendo el juego? Permita dar la discusión”, expresó.