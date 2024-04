Atención: presidente Gustavo Petro reveló que el próximo año presentará una nueva reforma tributaria

Y agregó en su intervención: “Puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual, porque no hablamos cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias, cuya situación genera potencialmente y América del Sur, hay un proyecto de interconexión de cables entre América del Sur y América del Norte”.

No obstante, lo particular de ese anunció del mandatario colombiano, es que no reveló detalles del contenido de la nueva reforma tributaria y a qué grupos afectará el bolsillo.