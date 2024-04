Petro arremete nuevamente contra la prensa: atacó a reconocido medio por crítica a una de sus propuestas

“Le anuncié a todos los alcaldes, los que estaban en ese momento, en los que llegaban, que su principal actividad iba a consistir en cuidar el agua. Lo dijimos públicamente, se burló Caracol cuando dije que había que guardar el agua lluvia. Uy, que este presidente no está pensando. Claro que había que cuidar el agua lluvia y guardarla. Pero no pensé que la crisis iba a ser en Bogotá. La crisis hoy no es en La Guajira, la crisis hoy es en Bogotá”, comentó el jefe de Estado.