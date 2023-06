El presidente Gustavo Petro sigue fastidiado con la prensa, responde editoriales y anuncia que se seguirá defendiendo

En la tarde de este domingo 11 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, publicó un trino en su cuenta de Twitter para referirse a los medios de comunicación y la libertad de prensa, tema por el cual el mandatario fue cuestionado a raíz de su discurso realizado en la Plaza de Bolívar el pasado miércoles 7 de junio.

Desde ese día, el jefe de Estado no se había manifestado sobre este tema, a pesar de que desde que realizó dicho pronunciamiento, los diferentes medios señalaron que el presidente estaba atacando a la prensa y a la libertad de su libre ejercicio.

Sin embargo, en sus editoriales del domingo de ‘El Tiempo’ y ‘El Espectador’, el tema volvió al ruedo y por ende se dio la réplica del presidente Gustavo Petro.

“Nadie les va a impedir a los medios de comunicación su derecho a expresarse con libertad, pero nadie nos quitará nuestra libertad y derecho para expresarnos como gobierno del cambio”, dijo el presidente en su cuenta oficial de Twitter.

En su editorial, El Tiempo resalta diferentes formas de ataque del presidente hacia la prensa y hace entender que estos ataques son porque la prensa, en su ejercicio de información, refleja que el proyecto del gobierno del cambio no ha sido del todo efectivo.

“Ha puesto en duda las encuestas que publica la prensa, a las que tildó de “mentirosas” por no reflejar que su proyecto político sigue conservando, según dijo, las mayorías en el país, cuando es claro que existe un amplio sector que no comulga con sus ideas y que, en todo caso, él está llamado a gobernar para toda la población; ha señalado que hay medios, como SEMANA, que les dan órdenes a agencias judiciales. Y sorprendió con su afirmación de que la prensa “odia” a la vicepresidenta Francia Márquez “por su color de piel”. Una expresión que en nada se compadece con la realidad, implica una generalización peligrosa y, por el contrario, contribuye a generar una animadversión hacia toda la prensa”, cita la editorial de El Tiempo.

Asimismo, este medio destaca que el discurso del gobernante incita a la confusión y al odio hacia la prensa y a los mismos periodistas.

“Generar una narrativa contraria pone en la mira de fanáticos y violentos a reporteros que exponen su propia integridad en el ejercicio de su oficio. No es una exageración: el mismo día que el presidente se desató contra los medios fueron agredidos periodistas de Caracol Radio, RCN y Blu en distintas ciudades”.

Por su propia parte, El Espectador destacó que si bien los medios pueden equivocarse o tener errores, el hecho de informar con veracidad no significa estar en contra de un Gobierno ni “es un intento de golpe de Estado”. Además, indica que el presidente tiene un “discurso engañoso de la victimización” aleja a quienes buscan un verdadero cambio.

“(...) los medios de comunicación merecemos sin duda críticas a errores que hemos cometido en cubrimientos puntuales, pero nada de eso es un intento de golpe de Estado. No se equivoque, presidente, ni pretenda confundir a los colombianos. Es largo todavía el tiempo de su mandato, pero la vía escogida del atrincheramiento, bajo el discurso engañoso de la victimización, no hace más que alejar a quienes están dispuestos a aportar al cambio, pero no apenas inclinando la cabeza. Los enemigos de ese cambio, que los hay y muchos, hoy celebran viendo cómo se derrumba cualquier posibilidad de consenso alrededor de las transformaciones que muchos colombianos consideran urgentes y que creyeron que con usted eran realizables. El camino de la persuasión es todavía posible. Pero, sobre todo, es el único verdaderamente democrático.

Ataque a la prensa en el discurso del 7 de junio

El pasado 7 de junio se llevaron las marchas y manifestaciones que convocó el Gobierno, para que la gente saliera a las calles con el fin de expresar su apoyo a las reformas propuestas desde la Casa de Nariño.

El presidente Petro dio un duro discurso en el que lanzó falsas acusaciones contra los periodistas de medios de comunicación. Durante su intervención, el mandatario afirmó que la prensa odia a la vicepresidenta Francia Márquez por ser negra.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel... ¿El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que odie a la gente solo por ser negra?”, dijo Petro, quien tenía a Márquez a su lado.

En su discurso, que se extendió por más de media hora, Petro también atacó la libertad de prensa y puntualmente a SEMANA. “Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. SEMANA ordena y el CTI obedece”, dijo. Sin mencionarlo muy a fondo, el presidente se refirió a la inspección judicial que tuvo lugar este miércoles en la mañana en el piso 13 de la Dian, donde aparentemente funciona una oficina de inteligencia de la Presidencia de la República.

Un grupo de la Dirección contra Corrupción llegó a ese lugar, en el marco de las investigaciones por las interceptaciones ilegales, de cara a definir con detalle qué actividades se desarrollan en ese espacio, destinado a la seguridad presidencial. Se sospecha que en ese lugar habrían hecho, sin autorización judicial, una copia espejo del celular de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

La mención a SEMANA se da en medio del escándalo, tras los explosivos audios del exembajador Armando Benedetti, que fueron revelados en exclusiva por este medio de comunicación, y en los que el exembajador asegura que entraron 15.000 millones a la campaña presidencial de Petro.