Vigilante de la Universidad Nacional logró salir, tras completar 70 horas atrapado por la toma de encapuchados; lo amenazaron de muerte

Henry Balcázar, vigilante de uno de los edificios de la Universidad Nacional, vivió una completa pesadilla hace tres días, cuando un grupo de encapuchados ingresó a la fuerza a la institución de educación superior.

Duro atrapado, más de 70 horas bajo la promesa de defender la Universidad Nacional, para evitar que los encapuchados generaran más destrozos en la sede educativa.

Inclusive, en diálogo con SEMANA, el vigilante aseguró que fue víctima de amenazas de muerte de los autores de la toma, por fortuna, según relató no resultó herido.

“Desde el momento en que se conoce el nombramiento del nuevo rector, se genera inconformidad en la mayoría, bueno, en el número de estudiantes, de docentes, de trabajadores que consideran que fue una burla y que nombraron al menos indicado, que bueno, todo lo que conlleva la inconformidad. Se iniciaron asambleas estudiantiles, se hicieron asambleas profesorales durante todo este tiempo y finalmente se hizo una asamblea triestamentaria, donde cumplieron trabajadores, docentes y estudiantes, y la decisión de la asamblea fue tomar pacíficamente las instalaciones del edificio Uriel Gutiérrez para presionar una solución”, sostuvo Balcázar.

Y añadió: “Lamentablemente, en el camino se infiltraron personas, digo yo que no son de la universidad por su actuar y llegaron rompiendo, vandalizaron los controles de acceso, vandalizaron las cámaras, rompieron puertas, hicieron estragos dentro del edificio y encapuchados, pues nadie sabe quién es quién. Inicialmente todo se le concede el beneficio de la ayuda de que el compañero es estudiante, entonces se está saliendo de todo. No, no, bájale, pero ya lo hecho, hecho estaba, la situación se calentó, como dice el dicho popular”.

“Llegaron al área donde yo estoy trabajando, trataron de violentar la puerta, no se pudo abrir, que ‘vamos a quemar ese chuzo, que no sé qué’, con unas palabras que realmente no vale la pena repetirlas. Son demasiado vulgares para expresarlas por un medio de comunicación. No vale la pena repetir ese tipo de palabras”, detalló el vigilante.

Además, dejó claro: “La cuestión es que, ante esa amenaza y que me van a matar y que me van a quemar el negocio, yo cierro y me encierro acá y no voy a dejar que vengan a dañarme mis equipos de trabajo y mi integridad física”.

“Primero me encerré por mi integridad física, voy quieto, a mí no me van a hacer nada, ¿cierto? Pero después la conciencia dice, tengo que propender por salvaguardar los bienes de la institución, que es lo que me está dando el trabajo, el sustento, que es el compromiso que adquirí hace 34 años, cuando ingresé a trabajar como vigilante en la universidad”, aseguró.

También dijo: “Todo el tiempo he estado trabajando en seguridad, dándole lo mejor, brindando, propendiendo, siempre por mejorar los sistemas de seguridad en la universidad entre todo el equipo de vigilancia. Lo hemos venido logrando con el apoyo de diferentes partes de la universidad”.

“Y pues absurdo que vengan dos o tres personas capucha puesta y al tratar todo eso no se puede permitir”, indicó alarmado por la situación que está viviendo.

Aclaró si resultó herido en medio de la toma: “No, no, no, no, afortunadamente la puerta mantiene cerrada y las agresiones fueron de tipo verbal conmigo. A la puerta le dieron duro y trataron de abrirla, pero afortunadamente no lo pudieron hacer. Sin embargo, como le digo, la amenaza queda”.

“Si yo tengo un conflicto con usted y lo amenazo (con) ‘lo voy a matar’, cada vez que usted me vea siente la amenaza de que lo voy a matar, ¿cierto? Esa amenaza, mientras esté el movimiento estudiantil aquí tomando las instalaciones, esa amenaza está vigente. Yo no puedo salir a exponer mi integridad y a exponer aquí que los equipos queden expuestos a ser vandalizados, porque permitir eso sería dejar un 80 % de la infraestructura del campus universitario sin seguridad, desamparada, a exceso de la delincuencia”.

Sumado a ello, el vigilante fue enfático en señalar que nunca antes había vivido una situación similar: “Nunca. Nunca, nunca, nunca. Esto es lo más terrible que yo he presenciado en cuanto a conflictos en la universidad. De resto, todos los conflictos inician, de pronto si nos tomamos el edificio, sale alguien de las directivas, enviado a negociar, venga a ver qué pasó, hablemos, hacemos una mesa de diálogo, solucionamos las cosas generando siempre un gana-gana, ese es el objetivo de los diálogos, que sean gana-gana, siempre todos obtengamos un parte o lo mejor para todos”.