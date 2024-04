“Ningún estudiante va con machete, no usa capucha para criticar”, José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, les ‘canta la tabla’

José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, habló con ‘Vicky en SEMANA’. Lo hizo en medio de la alteración de orden público que hay en el claustro universitario, en Bogotá, por cuenta, supuestamente, de la designación de él. Por eso, se le preguntó a él mismo quiénes son las personas que están con machete en mano en la institución, impidiendo la libre movilidad y presionando cambios en las decisiones tomadas con su nombramiento.

De acuerdo con Peña, él no sabe con ciencia cierta quiénes son las personas que protestan, pero sí confirmó que son violentos y están armados. “Ningún estudiante de la Universidad Nacional, ni de ninguna universidad de este país, y creo que del mundo, va la universidad con un machete. Es decir que una persona que anda con un machete en una ciudad es una persona que no pertenece a la comunidad universitaria. Si bien es cierto hay un grupo de estudiantes allí también hay un grupo de personas encapuchadas, con armas cortopunzantes, con machetes, que definitivamente no pertenecen a la universidad”, explicó.

El rector fue consultado por quiénes están detrás del caos dentro del claustro y señaló: “Yo la verdad no sé. La Universidad Nacional tiene un grupo de estudiantes que son críticos, que en ocasiones protestan, pero un estudiante de la Universidad Nacional no usa una capucha para criticar o cuestionar una medida de la misma universidad o de cualquier ámbito”.

Vea la entrevista con José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional:

“Llegaron armados y violentamente tomaron el edificio. Los vigilantes de la Universidad, por norma, no tienen armas. Es decir que no hay manera de que una persona de estas se enfrente a ellos”, agregó, al comentar el relato de Henry Belalcázar, un guarda de seguridad que, en diálogo con SEMANA, indicó que los encapuchados amenazaron con “quemar el chuzo”.

SEMANA habló con el vigilante de la universidad Henry Belalcázar, quien permanece tres días al interior del edificio, relató los detalles de cómo inició la toma por parte de los encapuchados, quien según denunció ingresaron con machetes. Belalcázar indicó que las personas que irrumpieron en la institución lo amenazaron de muerte, además recordó que le dijeron “vamos a quemar el chuzo”, espera que esta situación acabe con una negociación con las directivas.

Sobre el particular, José Ismael Peña aseguró que él no cree que la designación de él sea el motivo de la protesta sino que él terminó como rector y muchos estudiantes no estaban de acuerdo con el método de elección. De igual manera, el rector descartó opinar sobre las versiones que apuntan a que a él lo quieren sacar, pese a ser nombrado, porque no es afín al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Yo no puedo asegurar eso, lo único que puedo decir es que tengo una propuesta que entre otras cosas es a fin a otros planes del Gobierno. La Universidad Nacional tiene 157 años y siempre ha diseñado sus planes de desarrollo acordes con los planes nacionales de desarrollo. Es decir que, independiente del grupo, partido político que esté en el Gobierno, la universidad tiene un papel muy importante en el cumplimiento de ese Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo no puedo asegurar si soy o no el candidato del Gobierno”, dijo Peña al respecto.