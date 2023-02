Daniel Cataño y el despiadado comentario de Wilmar Roldán tras agresión de un hincha del Tolima: “No entró con arma cortopunzante”

No solo la agresión de un hincha del Deportes Tolima a Daniel Cataño antes de que comenzara el partido Millonarios vs. Tolima, este 12 de febrero, dio de qué hablar. También los argumentos del árbitro Wilmar Roldán, luego de que los jugadores del ‘embajador’ ingresaran a los camerinos y se rehusaran a disputar el compromiso.

“Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma cortopunzante ni nada de eso”, dijo el juez central del encuentro, palabras que indignan a algunos seguidores del balompié en redes sociales.

Para que los jugadores de Millonarios disputaran el encuentro, Wilmar Roldán aseguró que la Policía se iba a encargar de la seguridad. Pese a ello, el partido fue suspendido.

“Está el coronel acá, que es el jefe de seguridad del estadio, si él se compromete a que este partido se puede realizar bajo la vida y la seguridad, lo hacemos”, agregó el árbitro.

Entre quienes reaccionaron a las palabras de Roldán sobresale la periodista Andrea Guerrero, quien comentó: “El mismísimo momento en el que se deshumaniza al jugador de fútbol. Sí, fue uno solo; pero ese desadaptado hizo lo suficiente para no se juegue. O ¿cómo podría estar pensando en el partido un jugador cuando se siente en riesgo? No hay garantías, punto!”.

El mismísimo momento en el que se deshumaniza al jugador de fútbol. Sí, fue uno solo; pero ese desadaptado hizo lo suficiente para no se juegue. O ¿cómo podría estar pensando en el partido un jugador cuando se siente en riesgo? No hay garantías, punto!

La agresión del hincha del Deportes Tolima contra Daniel Castaño fue registrada apenas segundos antes de que comenzara el compromiso. Al parecer, le ofendió que el futbolista se llevara sus manos a los oídos en rechazo de los insultos que estaba recibiendo.

Cómo hincha del Tolima debo decir que la actitud de éste hincha del Vino Tinto y Oro es impresentable. Este tipo de actitudes no nos representa, independiente de la animadversión que despierta en la afición Tolimense El jugador Daniel Cataño. No se justifica la agresión.

Cataño, luego de recibir el golpe, correteó al agresor para golpearlo, hecho que conllevó a que Wilmar Roldán le sacara la tarjeta roja, decisión rechazada por los jugadores de Millonarios, que prefirieron ingresar al camerino.

De hecho, tras la expulsión, el DT Alberto Gamero le hizo una propuesta al árbitro para reanudar el compromiso. “Le digo una cosa, vamos a jugarlo, pero para ser solidarios con nuestro futbolista (Cataño), que juegue. Vamos a ser ejemplo todos”.

Roldán, como era de esperarse, se negó a la sugerencia de Gamero: “Eso no lo podría hacer, maestro, él cometió una conducta violenta”.

Mackalister Silva defiende a Cataño

El capitán del equipo Embajador brindó a Wilmar Roldán los argumentos por los que el equipo no iba a salir al campo de juego a disputar el partido, pese a la insistencia del árbitro de retomar el compromiso. Las palabras, por supuesto, calaron en los hinchas, que ya suficiente aprecio le tienen.

“Aquí hay una cosa que hay que tener clara. No se trata de que sea Cataño, se trata de que esto es el fútbol que nos corresponde a todos, y nuestra seguridad, de cuerpo técnico, de jugadores, de jueces, está por encima de cualquier cosa. Y yo creo que nosotros debemos dejar un precedente para que nos eduquemos como sociedad, entendamos como sociedad, que nos debemos cuidar los unos a los otros”, comentó.

Para cerrar con broche de oro su discurso, al que le han hecho eco en redes sociales, el Makalister Silva agregó: “Para nosotros, la integridad de nuestro compañero, la integridad de nuestros colegas del fútbol, está por encima de cualquier cosa. Es lo que nosotros pensamos”.

Este video desde oriental del Manuel Murillo Toro de Ibagué confirma que no había garantías: terrible operativo de seguridad para el juego Tolima vs Millonarios. Solo 1 policía ingresó tras la agresión a Daniel Cataño.

Quien no estuvo de acuerdo con el actuar de Millonarios fue el presidente de Tolima, César Camargo. “Hay otro hecho que es impresentable, y que sí está bajó el control de los equipos, y es que el equipo se retire de la cancha, eso no tiene presentación. Es un boicot deporte”.