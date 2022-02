¡El Rey de los misterios! Alfa Romeo tapó su diseño para la F1 2022 con raro estampado

El mundo del deporte muchas veces guarda sus secretos de maneras sorprendentes, pero hay un equipo de la Fórmula 1 que superó todas las barreras. De cara a una nueva temporada son muchas las especulaciones sobre las escuadras que competirán, sobre todo el nivel de los pilotos y el desempeño de los monoplazas, pero otros temas que también tienen su relevancia.

Como si se tratara de una estrategia a la hora de correr, el Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha sorprendido al mundo del automovilismo como ningún otro equipo de la categoría. Para esta temporada la escuadra suiza ha cambiado muchas cosas, entre estas a sus pilotos.

El año pasado tenían como pilotos principales al italiano Antonio Giovinazzi y al finlandés Kimi Raikkonen; el primero salió de la plantilla de Alfa Romeo luego de tres años en el equipo para ahora correr en la Fórmula E (categoría de monoplazas eléctricos), mientras que el segundo se retiró de la Fórmula 1 a los 42 años de edad.

“Ya está. Será mi última temporada en la Fórmula 1. Es una decisión que tomé el invierno pasado. No fue fácil de tomar, pero es el momento de pasar a otras cosas. Incluso si la temporada no ha acabado, agradezco a mi familia, a todos mis equipos, a la gente que ha estado implicada en mi carrera y especialmente a todos ustedes, los hinchas, que me han apoyado todo este tiempo”, declaró el experimentado piloto por medio de sus redes sociales antes de que finalizara la campaña 2021, que al final fue ganada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing).

En la búsqueda de un mejor posicionamiento, Alfa Romero afrontará la nueva temporada con el chino Guanyu Zhou, quien a sus 22 años dejará de ser piloto de prueba, y con el finlandés Valtteri Bottas, que llega a la escuadra suiza a los 32 años tras cinco años en Mercedes. Ambos esperan dar una mejor cara para dejar atrás el noveno lugar de 2021 en la clasificación de constructores, en la que tan solo sumaron 13 puntos.

Además de estos nuevos integrantes, al igual que los demás equipos, Alfa Romeo estrenará un nuevo monoplaza con el que han sabido dejar volar la imaginación. El equipo aún no revela el diseño ni las formas que tendrá el automóvil, para lo que han decidido tapar cada espacio con un estampado bastante raro.

La primera vez que se vio este inusual diseño fue el 15 de febrero, cuando Valtteri Bottas salió para correr 100 km en el circuito de Fiorano, que pertenece a Ferrari, compañía que suministra las unidades de potencia de su monoplaza. Para este 2022, Alfa Romeo tendrá el C42, uno de los tres carros que tiene Ferrari en la parrilla, y con el motor Ferrari 066/7.

Y para seguir con el misterio, este miércoles la escuadra suiza subió un video de su particular automóvil, que será presentado oficialmente el domingo 27 de febrero.

Los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula 1 2022 se llevarán a cabo entre este miércoles y el viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se dará un abrebocas del inicio oficial en Baréin el 20 de marzo.

Calendario de la F1 2022

1. Gran Premio de Baréin (Circuito Internacional de Baréin, Sakhir) - 20 de marzo.

2. Gran Premio de Arabia Saudita (Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda) - 27 de marzo.

3. Gran Premio de Australia (Circuito de Albert Park, Melbourne) - 10 de abril.

4. Gran Premio de Emilia-Romaña (Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Imola) - 24 de abril.

5. Gran Premio de Miami (Autódromo Internacional de Miami, Miami Gardens) - 8 de mayo.

6. Gran Premio de España (Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló) - 22 de mayo.

7. Gran Premio de Mónaco (Circuito de Mónaco, Montecarlo) - 29 de mayo.

8. Gran Premio de Azerbaiyán (Circuito callejero de Bakú, Bakú) - 12 de junio.

9. Gran Premio de Canadá (Circuito Gilles Villeneuve, Montreal) - 19 de junio.

10. Gran Premio de Gran Bretaña (Circuito de Silverstone, Silverstone) - 3 de julio.

11. Gran Premio de Austria (Red Bull Ring, Spielberg) - 10 de julio.

12. Gran Premio de Francia (Circuito Paul Ricard, Le Castellet) - 24 de julio.

13. Gran Premio de Hungría (Hungaroring, Mogyoród) - 31 de julio.

14. Gran Premio de Bélgica (Circuito de Spa-Francorchamps, Spa) - 28 de agosto.

15. Gran Premio de los Países Bajos (Circuito de Zandvoort, Zandvoort) - 4 de septiembre.

16. Gran Premio de Italia (Autodromo Nazionale di Monza, Monza) - 11 de septiembre.

17. Gran Premio de Rusia (Autódromo de Sochi, Sochi) - 25 de septiembre.

18. Gran Premio de Singapur (Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay) - 2 de octubre.

19. Gran Premio de Japón (Circuito de Suzuka, Suzuka) - 9 de octubre.

20. Gran Premio de los Estados Unidos (Circuito de las Américas, Austin) - 23 de octubre.

21. Gran Premio de la Ciudad de México (Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México) - 30 de octubre.

22. Gran Premio de São Paulo (Autódromo José Carlos Pace, São Paulo) - 13 de noviembre.

23. Gran Premio de Abu Dabi (Circuito Yas Marina, Isla Yas) - 20 de noviembre.