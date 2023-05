Emocionante: jugador de la Selección Colombia rompió en llanto tras el himno del país en el Mundial Sub 20

Este domingo comenzó el sueño mundialista de la Selección Colombia Sub 20 en suelo argentino. Ante Israel, la Tricolor buscaba sus primeros tres puntos que le dieran ventaja en el grupo C que además comparte con Japón y Senegal.

Para este duelo, el profesor Cárdenas apeló en el once inicial por la mayoría de hombres que figuraron en el pasado Sudamericano realizado en Colombia. La única novedad en esta nómina fue la presencia de Yaser Asprilla hombre que no pudo estar en el certamen continental porque su equipo no lo quiso prestar.

Bajo este panorama, el estadio Único Diego Armando Maradona fue el escenario para recibir el duelo del combinado nacional ante la selección de Medio Oriente.

No obstante, en un hecho emocionante, el himno de nuestro país retumbo en los parlantes del estadio argentino, emocionando a más de un jugador cafetero que no pudo aguantar sus lágrimas. En las imágenes de transmisión se pudo ver a hombres como Kevin Mantilla, Jhojan Torres, Gustavo Puerta entre otros bastante emocionados.

Sin embargo, fue Mantilla al que se le vio más nostálgico al oír las notas del himno nacional.

