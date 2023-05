En medio de polémica, Atlético Nacional volverá a jugar con público en Medellín este domingo

- Foto: LatinContent via Getty Images

- Foto: LatinContent via Getty Images

Luego del polémico clásico entre Atlético Nacional y América de Cali que le dio la victoria a los verdolagas sobre uno de sus eternos rivales, los dirigidos por Paulo Autuori se preparan para encarar la fecha 18 de la Liga Betplay, en la que recibirán al Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardo de Medellín, con una gran novedad: volverá al estadio la hinchada luego de la sanción.

La Dimayor había decidido sancionar con tres fechas al estadio Atanasio Girardot y con seis fechas a la tribuna sur, luego de los fuertes disturbios que ocurrieron hace casi un mes cuando se iban a enfrentar Nacional y América. Partido que no se pudo jugar y tuvo que ser aplazado para el jueves anterior.

Por este motivo, Atlético Nacional tuvo que jugar los partidos ante Unión Magdalena y América de Cali sin público en las tribunas, por lo que faltaría solamente una fecha para cumplir la sanción. Sin embargo, los directivos apelaron la decisión de Dimayor y lograron que les redujeran una fecha de sanción total, por lo que este domingo ante Boyacá Chicó ya volverá a estar habilitado el estadio Atanasio Girardot en todas sus tribunas, menos en sur, la cual aún debe cumplir fechas de sanción.

El clásico entre Nacional y América estuvo lleno de polémicas. - Foto: DIMAYOR

Pero esta decisión de la Dimayor no cayó bien entre hinchas y periodistas, ya que se considera que no se mide con el mismo racero a todos los equipos y que no se debía haber levantado fechas de sanción a Atlético Nacional, debido a que los disturbios con la Policía fueron bastante fuertes al interior y exterior del Atanasio Girardot.

“Definitivamente son los consentidos de Dimayor, son un asco. Al Cali, al América, al Pereira, al Caldas, a Millonarios… a todos los castigas, pero con Nacional se hacen los pendejos”, escribió el periodista Mauricio Vidal en su cuenta de Twitter.

Definitivamente son los consentidos de @Dimayor son un asco. Al Cali, al America, al Pereira, Al Caldas, a Millonarios… a todos los cársticas pero con Nacional se hacen los pendejos. https://t.co/2wWnuS2NKR — Mauricio Vidal ✭ (@MaoVidalGarcia) May 7, 2023

“Increíble que en menos de un mes volvieron a tener público en las tribunas y todo haya pasado como si nada”, escribió Jorge Puerto Ladino, otro periodista, en la red social.

Increíble que en menos de un mes volvieron a tener público en las tribunas y todo haya pasado como si nada. https://t.co/SN3uFa2a3I — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) May 6, 2023

“América estaría jugando en otro país si hubiera sido en el Pascual Guerrero la invasión a la cancha para IMPEDIR jugar porque a las barras no les dan dinero… Nacional y Dimayor, un matrimonio tóxico para el fútbol colombiano”, escribió uno de los usuarios en Twitter, que se quejaron por la decisión de que Nacional vaya a jugar con público nuevamente.

América estaría jugando en otro país si hubiera sido en el Pascual Guerrero la invasión a la cancha para IMPEDIR jugar porque a las barras no les dan dinero…



Nacional y Dimayor, un matrimonio tóxico para el futbol colombiano. https://t.co/ZlidP5lVUx — John Acosta (@LaOantesdelaH) May 6, 2023

Lo cierto es que el equipo verdolaga ya sacó a la venta la boletería para su partido contra Boyacá Chicó, en el que espera confirmar su clasificación a cuadrangulares finales. Hay que recordar que el verde ya había jugado con público el pasado martes ante Olimpia de Paraguay, debido a que su sanción no aplicaba en Copa Libertadores.

Imagen del Partido entre Atlético Nacional de Colombia y Olimpia de Paraguay por la fase de grupos de la copa libertadores 2023. - Foto: AFP

Exfutbolista criticó fuertemente la actitud de Atlético Nacional con América

Aunque Nacional logró derrotar al rojo y quedarse con el clásico, el partido estuvo lleno de polémicas, burlas y discusiones que llegaron hasta las redes sociales y han tenido en las últimas horas a hinchas verdes y rojos en una discusión sin fin.

El árbitro dejó de pitar dos posibles tarjetas rojas en contra del equipo local y además cobró un penalti bastante dudoso a favor de los verdolagas, que ha hecho que los hinchas americanos reclamen el arbitraje completamente a favor de Nacional. Como si fuera poco, Iago Falque salió lesionado producto de una de las faltas que parecía ser roja y no lo fue, por lo que estaría entre tres y cuatro meses por fuera de las canchas.

Luego de la victoria verdolaga, las cuentas de redes oficiales de Atlético Nacional celebraron el partido con una provocación ante su histórico rival. El equipo verde publicó una foto de sus jugadores en el camerino y escribió: “Buenas noches, verdolagas”, poniendo la letra B en color rojo, haciendo referencia al paso del América por la segunda división del fútbol colombiano.

Pero esto no le gustó nada Julián Téllez, exfutbolista que supo ser campeón con el América de Cali, por lo que evidentemente tomó partido a favor del equipo escarlata y recordó que los ‘diablos rojos’ se habían solidarizado hace unos días con Atlético Nacional y este jueves, luego del polémico partido, los verdes salieron a burlarse del equipo americano.

“Mientras América de Cali salió a respaldar a Nacional cuando su hinchada lo puso contra las cuerdas, Nacional sale a burlarse después de un juego con todas las polémicas del mundo. La grandeza se debe demostrar más allá de los títulos”, escribió Julián Téllez en su cuenta de Twitter, donde contó con el apoyo de la hinchada escarlata, pero con muchas críticas por parte de los seguidores del equipo verde.

Atlético Nacional vs. América de Cali. Liga BetPlay. - Foto: Dimayor

Horas después, Atlético Nacional borró el trino y presentó sus disculpas, casi como haciendo caso a la crítica del exfutbolista. No obstante, la polémica continúa en redes sociales, ya que muchas personas siguen considerando que el árbitro favoreció a Nacional y fue fundamental en la victoria de los verdes ante su máximo rival futbolístico en el país.