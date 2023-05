Iago Falque salió satisfactoriamente de su cirugía y envió un mensaje de motivación al América de Cali

América de Cali perderá una ficha clave para lo que resta del semestre, a raíz de la lesión de Iago Falque en el partido ante Atlético Nacional. El volante español sufrió una fractura de tibia y estuvo obligado a someterse a una cirugía que lo alejará varios meses de las canchas, dejando un vacío enorme para el once inicial del cuadro escarlata.

Falque fue el encargado de confirmar la ‘pesadilla’ para los hinchas americanos, que cruzaban los dedos para que el golpe sufrido en el clásico no fuera grave. A través de su cuenta de Instagram, el jugador informó que se trataba de “la lesión más grave” de su carrera, justo cuando se había ganado la titularidad.

Falque tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo - Foto: Captura transmisión Win Sports

Más tarde, América emitió el parte médico oficial, donde dejó por escrita la fractura de la que fue víctima Falque por una dura entrada del defensor Andrés Salazar.

A su llegada a la ciudad de Cali, el español se mostró tranquilo a pesar de la noticia y pidió a la afición que no la emprenda contra Salazar, pues considera que no hubo mala intención por parte del rival. “Cuando tuve el impacto, sentí que había pasado algo raro y por mala suerte me agarra justo cuando tengo el pie en el suelo, él quiere patear el balón y me da en la pierna y me fractura la tibia”, explicó en Win Sports.

Este sábado, 6 de mayo, el volante español tuvo que ser operado en la capital del Valle del Cauca y ahora comienza su fase de recuperación. Luego de salir de la cirugía, Falque publicó una foto en su cuenta personal de Instagram en la que confirmó que todo había salido bien, pese al difícil momento que está viviendo en su carrera deportiva.

Falque subió una historia en la madrugada para agradecer el apoyo de los hinchas - Foto: Instagram @iagofalque10

El español agradeció a los médicos que estuvieron pendientes de él luego de su lesión contra Atlético Nacional, así como también a los hinchas y compañeros del América, que han estado enviándoles mensajes de apoyo deseando una buena operación y una pronta recuperación. Por esto, Falque se sinceró en sus redes sociales y les pidió a los ‘diablos rojos’ ir por la estrella 16.

“¡La cirugía salió muy bien! Agradecer a todo el personal médico de la clínica Med por la atención y el gran trabajo. No son momentos fáciles, pero con todo el cariño y apoyo recibido estos días, me daréis fuerzas para volver una vez más. Nos vemos en el Pascual más pronto que tarde. Ahora todos juntos por esa 16″, escribió Iago Falque -este sábado- luego de salir de la operación.

“Intento de homicidio deportivo”

Pero la controversia no se detuvo ahí porque Carlos Muñoz, médico del cuadro escarlata, tildó la desafortunada acción de un “intento de homicidio deportivo” del cual, según su criterio, el defensor de Nacional salió bien librado con la tarjeta amarilla.

“Nosotros desde el banco escuchamos la fractura de tibia de Iago Falque, esto fue un intento de homicidio deportivo. Después de la fractura de Iago, el árbitro estaba nervioso, al menos debieron sacarle tarjeta roja al jugador de Nacional”, expuso en declaraciones para Deportes Sin Tapujos.

Iago Falque era uno de los mejores jugadores del América en el duelo ante Nacional, hasta que llegó la grave lesión que lo sacará de las canchas varias semanas. - Foto: @AmericadeCali

Más allá de la lesión del ‘10′, América terminó molesto con el arbitraje de Wander Mosquera e incluso planea enviar una queja oficial ante la Dimayor para que revisen la actuación del juez central en el compromiso de este jueves. “Hay Árbitros que se les nota el temor en la cara y que no lo están haciendo de manera objetiva, se están acomodando, algo ocurre”, completó Muñoz.

El médico escarlata, que ingresó varias veces al campo para atender a los jugadores, reveló detalles de la conducta del árbitro Mosquera, mismos que serán trasladados al comité disciplinario. “En algún momento del partido el árbitro gritó a nuestros jugadores, entonces le manifesté que le bajara el tono; pero cuando los reclamos lo hicieron los de Nacional, se quedó callado”, agregó.

De acuerdo con el alegato de América, el juez debió sacar roja a Salazar, no sancionar penal en la jugada de Franco Suárez y mostrarle la tarjeta roja a Jhon Duque por un codazo contra el delantero argentino, tres situaciones por las que consideran que el colegiado insidió en el resultado y tiene bastante indignada a toda la hinchada del equipo escarlata.