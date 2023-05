El desafortunado comentario de Carlos Valdés en redes sociales por el que está siendo criticado

Carlos Valdés es un reconocido exfutbolista colombiano que fue figura y campeón en equipos como el América de Cali e Independiente Santa Fe, además de ser jugador de la Selección Colombia, con la que estuvo presente en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

El defensa central en los últimos años ha estado trabajando en medios de comunicación como panelista de programas deportivos, pero también ha sido muy activo en redes sociales, donde frecuentemente opina tanto de fútbol como de política, por lo que ha tenido varias discusiones, principalmente en Twitter.

Justamente, en esta red social se dio en las últimas horas una nueva polémica con el exdefensor central, ya que, en medio de un debate, más parecido a un intercambio de insultos, terminó escribiendo un comentario bastante desafortunado contra un tuitero que le cuestionó a Valdes el hecho de no haber podido ganar la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de todo el continente americano.

Carlos Valdes suele ser un fuerte critico en redes sociales del periodista Carlos Antonio Vélez. - Foto: Instagram @carlosvaldes5 // SEMANA

“Le salió el marido a defenderlo. Se la comen gruesa”, escribió el exjugador de la Selección Colombia respondiendo a un ataque de dos usuarios en Twitter. No obstante, muchos tomaron como ofensivo y homofóbico el comentario de Valdés contra los dos tuiteros. Más aún, cuando no es la primera vez que el ex-América ataca con la sexualidad a personas que lo critican en redes sociales.

🤣🤣🤣 le salió el marido a defenderlo. Se la comen gruesa 🤣 — Carlos Valdés (@carlosvaldes5) May 6, 2023

Muchos usuarios de la red social tomaron a mal el comentario y comenzaron a censurar fuertemente a Carlos Valdés. Incluso, muchos decidieron mencionar a la cuenta oficial de ESPN, medio en el que trabaja el vallecaucano, juzgando que una persona que hace ese tipo de comentarios esté trabajando para un canal deportivo tan prestigioso en todo el continente.

El jugador ha venido enfrentándose con dos tuiteros en especial, los cuales le han criticado su paso por Independiente Santa Fe y su presencia en la Selección Colombia. Por lo que Valdés se ha molestado y ha decidido responderles varias veces, con un tono cada vez más alto.

Tulio Gómez explota por arbitraje del partido Nacional vs. América: “Acepten la injusticia”

La falta previa de Felipe Aguirre sobre Facundo Suárez, la mano en el área del argentino, la tarjeta que no le sacaron a Jhon Duque y la no expulsión a Andrés Salazar por juego brusco y grave, que desencadenó en la fractura de Iago Falque, dejaron dudas sobre el arbitraje de Wander Mosquera en el Atanasio Girardot en el juego de Nacional vs. América el jueves.

Tulio Gómez, presidente de América de Cali. - Foto: Archivo de El País

Terminado el compromiso, las polémicas y el folclore entre los equipos lo puso sobre la mesa el América de Cali. “Un resultado para analizar VARias cosas”, escribieron en Twitter.

Nacional respondió una hora después recordando el paso de América por la B. Trino que desapareció la mañana de este viernes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la interacción del máximo accionista del América, Tulio Gómez, que citó un trino del analista arbitral José Borda, de Caracol Radio.

Falque tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. - Foto: Captura transmisión Win Sports

“No era penal. En Nacional y América. El árbitro Mosquera ante llamado del VAR pitó penal por mano de Suárez, pero lo que no vio fue que la posición de la mano se dio porque Aguirre del verde se apoyó sobre el hombro. No era penal, era falta a favor del América”, indicó el analista.

Tulio citó su concepto y dijo: “Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final” - Marcelo Bielsa”.

El directivo también le dio RT a un trino de Carlos Antonio Vélez en el que opinó.

“Lamentamos la lesión de Falque. Mosquera, el árbitro, fue al VAR. Pensamos que era para revisar la violenta falta de Salazar, pero ¡Ohhhh sorpresa! Penal a favor de Nacional. La jugada en la que Aguirre se apoya, es clara infracción sobre Suárez. Era falta ofensiva. Doble error. Un juego entre dos grandes merece un árbitro grande... no un “nuevón”, dijo el director de Planeta Fútbol.