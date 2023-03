Carlos Valdés se echa encima a la afición de Millonarios: “No representa lo que ha sido Colombia”

La Copa Libertadores, en los últimos años, se ha vuelto muy difícil para los equipos colombianos. En este 2023, por ser campeones de los torneos locales en el año anterior, Deportivo Pereira y Atlético Nacional son los representantes en fase de grupos.

Millonarios e Independiente Medellín también hacen parte, pero no desde la fase en la que sus compatriotas están clasificados, y para llegar allí tendrán que superar dos fases previas de las cuales una ya lograron pasar.

Daniel Cataño celebrando el gol ante Universidad Católica. - Foto: AFP

Los poderosos fueron los primeros en lograrlo ante El Nacional (Ecuador), mientras que los embajadores lo lograron este jueves también ante otro rival ecuatoriano, Universidad Católica en El Campín. Por fortuna para ambos equipos, siguieron en marcha y ahora enfrentarán en las siguiente ronda la Fase III, última que de superarla los catapultaría en la anhelada fase de grupos donde no solo ganarían el cupo, sino que también acumularían un dinero a sus arcas que no les vendría nada mal.

Aunque son representantes de Colombia en el exterior y es bueno que les vaya bien, al parecer no todos se sienten identificados con estos equipos. Carlos Valdés por lo menos, quien actualmente es panelista de uno de los programas de opinión de ESPN, comentó lo siguiente: “Me sorprende que digan que Millonarios es la mejor representación que tiene Colombia. Para mí no lo es. Millonarios es un equipo que juega muy bien, pero no representa lo que ha sido Colombia”.

Millonarios abrió su camino en Libertadores con el acompañamiento de su hinchada. - Foto: @Azul_Total y @MillosFCoficial

La razón de su argumento es que en ese momento del debate con sus compañeros se estaba preponderando lo hecho por el cuadro azul, dando por sentado que estaba muy por encima de los hechos en años atrás. Siguiendo recio con su argumento, agregó: “Decir que es la mejor representación es ignorar lo que han sido Nacional, América y Once Caldas internacionalmente”.

Para concluir, aseguró que meses atrás hablaban como si Millonarios fuera invencible y sin decirlo, hizo referencia a la recordada frase de que ‘le queda chica la Liga’: “Hubo gente que dijo que no tenía ni siquiera rival. Metieron una burbuja no sé de dónde y ahora sí tienen miedo”.

“Qué paridera”

A la par de esto, luego de la clasificación sufrida en los ecuatorianos por 2-1 en Bogotá, Antonio Casale que también hace parte del mismo medio de comunicación de Valdés y abiertamente se sabe es seguidor del cuadro embajador, sentenció el duro duelo como una “paridera” total.

“Millonarios clasificó y qué paridera tan brava, yo decía que iba a ser parejo... El caso es que Millonarios corrió mucho y pensó poco, pero cuando pensó marcó la diferencia: pensó una vez Macalister y terminó en gol de Castro, pensó otra vez Cortés y terminó en gol de Cataño”, argumentó en un video de análisis pospartido hecho en su cuenta de Instagram.

Además, remarcó en los puntos donde considera hubo equivocaciones: “Sufre mucho Millonarios con la espalda de los laterales, un partido horrible de Bertel, Perlaza bien en salida mal en marca, levantan la pelota y le cabecean cuando quieren a Millonarios. Para jugar con Atlético Mineiro habrá que mejorar muchísimo”.

“Puntos altos: la entrega, la ‘testiculina’, las ganas; puntos altos: Larry Vásquez, en él comenzaba todo y en él terminaban las intenciones rivales muchas veces. Punto alto: la reacción después del gol en contra”, complementó.

Millonarios vs. Atlético Mineiro. - Foto: Montaje SEMANA (Getty Images)

Finalmente, dijo que hay que prepararse para la siguiente ronda ante el brasileño Mineiro, misma que ya se oficializó iniciará el 8 de marzo en Bogotá y terminará el 15 del mismo mes en Brasil: “Mucho por mejorar, pero una clasificación que entrega algo de tranquilidad porque Millonarios fue un mar de nervios en El Campín. Está bien, un paso adelante; así sea jugando mal, se ganó”.