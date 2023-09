En medio del caos, James Rodríguez recibe salvavidas por parte de leyenda de la Selección Colombia

El cafetero, que hizo parte del once titular del técnico Dorival Junior en el duelo con Fortaleza, tuvo dos contrastes en los 90 minutos. Por un lado falló de nuevo un penal que en ese momento le daba el empate parcial, mientras que por otro logró subsanar su error con un gol sobre el final que representó el descuento.

James Rodríguez no celebró su primer gol con Sao Paulo. | Foto: REUTERS

Es decir, Rodríguez no tuvo un partido destacado, sino que estuvo en un nivel parejo, al igual que la mayoría de sus compañeros.

La férrea defensa a su favor

“Pidiendo la pelota, siendo gravitante, entregando” y después lo defendió por la pena máxima errada: “El único que no bota penales es el que no patea. Hay que pararse al frente, mirar al arquero... y hay muchos que esconden la mano y evitan la responsabilidad”, dijo.

Ante esto, Córdoba destacó que “su último partido (de 90 minutos) fue hace ocho meses y solo logras esa livianez cuando empiezas a jugar y te entiendes con los compañeros. Te entrego la pelota, no sé si me la das antes o después, eso es conocimiento. James no sabe dónde le van a entregar la pelota, eso es de conocimiento con sus compañeros”.