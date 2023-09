Mientras la crítica destroza a James Rodríguez, leyenda de la Selección Colombia se monta en su bus y hace importante defensa

🥲 James erró penal El colombiano tuvo el empate en sus pies pero falló desde los 12 pasos. Sao Paulo 0-1 Fortaleza. Míralo EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por #StarPlusLA . ▶️ No te pierdas el 🇧🇷 #Brasileirao en #StarPlusLA . pic.twitter.com/vhCzQ0a47b

La crítica a James Rodríguez

Es decir, Rodríguez no tuvo un partido destacado, sino que estuvo en un nivel parejo, al igual que la mayoría de sus compañeros.

La defensa a James

Pero no todo han sido palos para el creativo cucuteño, ya que Óscar Córdoba, arquero campeón de Copa América con la Selección Colombia, defendió al volante en el programa ESPN F90.

Al mítico cancerbero le preguntaron cómo James puede retomar su mejor nivel y aseguró que “pidiendo la pelota, siendo gravitante, entregando” y después lo defendió por la pena máxima errada: “El único que no bota penales es el que no patea. Hay que pararse al frente, mirar al arquero... y hay muchos que esconden la mano y evitan la responsabilidad”.

Ante esto, Córdoba destacó que “su último partido (de 90 minutos) fue hace ocho meses y solo logras esa livianez cuando empiezas a jugar y te entiendes con los compañeros. Te entrego la pelota, no sé si me la das antes o después, eso es conocimiento. James no sabe dónde le van a entregar la pelota, eso es de conocimiento con sus compañeros”.