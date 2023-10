Equipo sorpresa de la Champions League envió un duro ‘vainazo’ a la Uefa: “Solo les importa el dinero”

No obstante, el elenco dirigido por Urs Fischer no está pasando por su mejor arranque de temporada, pues se le ha visto muy relegado a nivel local como internacional.

Los reclamos de la hinchada del Unión Berlín hacia la Uefa

A diferencia de que el Unión Berlín no pudo disputar su encuentro de local en su habitual casa, el Stadion An der Alten Forsterei, le tocó trasladarse al Estadio Olímpico de Berlín, que no albergaba un juego de Champions desde aquella final de 2015 , cuando Barcelona derrotó 3-1 a la Juventus.

Esto no gustó en lo absoluto a los simpatizantes del Unión Berlín, a quienes no les ha temblado el pulso para criticar algo que no les parece justo. Así ha sido a lo largo de su llegada a la Primera División de Alemania con diversos temas y, por supuesto, esta no era la excepción.