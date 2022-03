“Era el sapo que contaba todo”, Carlos Antonio Vélez delató a jugador de la Selección Colombia

El periodista dio sus análisis previo a la jornada de Eliminatorias Sudamericanas y no se guardó nada a la hora de recordar al futbolista.

Se acercan las dos últimas jornadas de la Eliminatoria Sudamericana a Catar 2022 y con ellas la expectativa en el entorno de la Selección Colombia. El equipo de Reinaldo Rueda se juega el todo por el todo ante Bolivia y Venezuela, rivales que si bien están eliminados, serán los jueces de la Tricolor.

Ante este panorama, desde ya se empieza a hacer un análisis de lo que podría ser la convocatoria de Reinaldo Rueda para estas dos jornadas. En ese orden de ideas, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez habló del panorama de los jugadores que militan en el exterior, mostrando incluso su inquietud por las lesiones que han sufrido algunos en las últimas semanas.

La Selección Colombia se ubica séptima con 17 puntos en la tabla de posiciones. - Foto: Getty Images/Guillermo Legaria

“Ya hay algunos que se están cayendo por lesión, ¿será que no quieren venir a dar la cara?”, dijo el panelista en su habitual programa Planeta Fútbol. Vélez aseguró que para los juegos ante Bolivia y Venezuela que se llevarán a cabo el 24 y 29 de marzo, no se pueden “traer jugadores lesionados, aunque se han traído varias veces, y no ahora”.

Con esta última frase, fue así como Vélez abrió la puerta para delatar a un jugador que tildó como “el sapo” de la Selección Colombia, el cual filtraba todo lo que ocurría en el camerino del combinado nacional. “Me acuerdo de un fulano que tuvo el patriarca [José Pékerman] en Chile, que era más lo que visitaba la habitación del médico y del rehabilitador que en el campo de entrenamiento”, dijo de entrada.

A continuación de estas palabras, Vélez entregó pistas del que podría ser el futbolista que revelaba toda la interna. “Lo llevaron de paseo porque como era el sapo, el que contaba todo, entonces había que tenerlo ahí cerca”.

Aunque el reconocido periodista no reveló el nombre de este jugador, si aseguró que no era una pieza fundamental en el esquema de Colombia, puntualizando que no “era un jugador brillante, era un defensor común y corriente”.

Escuche las palabras del periodista (Desde el minuto 8:48)

Por lo pronto, en el transcurso de esta semana, el técnico Reinaldo Rueda, quien fue ratificado por la FCF para dirigir los dos últimos juegos, dará a conocer la lista de convocados para los juegos definitivos.

Vale recordar que para esta ocasión, Yerry Mina, defensor del Everton, y Duván Zapata, delantero del Atalanta, no estarán por lesiones musculares que tendrán una recuperación de alrededor de cinco semanas.

Así está la tabla de la Eliminatoria

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Brasil (clasificado) - 39 puntos (27 DG)*

2. Argentina (clasificado) - 35 puntos (16 DG)*

3. Ecuador - 25 puntos (10 DG)

4. Uruguay - 22 puntos (-3 DG)

5. Perú - 21 puntos (-4 DG)

6. Chile - 19 puntos (-1 DG)

7. Colombia - 17 puntos (-3 DG)

8. Bolivia - 15 puntos (-9 DG)

9. Paraguay - 13 puntos (-14 DG)

10. Venezuela - 10 puntos (-16 DG)

*Brasil y Argentina, que están clasificados, tienen un partido menos.

Del primero al cuarto clasifican directamente, mientras que el quinto va al repechaje ante una selección asiática.