Estos son los obstáculos de Reinaldo Rueda si convoca a James a la Selección

James Rodríguez es un referente de la Selección Colombia y en múltiples ocasiones ha sido tenido en cuenta aún sin el mejor presente deportivo, pues su calidad técnica predomina. Y aunque eso parece estar claro, Reinaldo Rueda, a pocos días del llamado, ve con gran preocupación si podrá contar con el ‘10′, sin duda un revulsivo clave para el equipo nacional en su sueño lejano de embarcarse a Catar 2022.

En primera medida, son las dudosas lesiones las que han llevado a que el colombiano no tenga la regularidad esperada en su equipo, Al-Rayyan, con el cual no ha podido disputar los últimos encuentros. Aunque el equipo no entrega novedades graves sobre golpes o molestias físicas, el cafetero se ha hecho ausente y ha encendido las alarmas para la Selección Colombia.

Sumado a esto, el calendario no ha sido el más favorable, pues resulta que tras el duelo de este viernes 11 de marzo por la liga local, Al-Rayyan, el equipo de James, solo tendrá acción nuevamente hasta el próximo 23 de marzo, es decir que el colombiano de ser llamado no podría estar en dicho partido, pues ya debería haber viajado a Colombia para el juego frente a Bolivia del viernes 24 en el estadio Metropolitano. Es decir que el ‘10′ llegaría al juego en Barranquilla con cerca de un mes sin sumar minutos de manera oficial, razón suficiente para estar en duda con el equipo nacional.

James Rodríguez manifestó su deseo de salir del Al-Rayyan, a pesar de tener contrato vigente - Foto: AFP for Licensors

Después de la fecha de Eliminatorias, el cucuteño tendrá que regresar a Catar para preparar el debut en la Champions League asiática, torneo que disputará su fase de grupos en el mes de abril. Nicolás Córdova, actual técnico de Al-Rayyan, explicó que es una buena noticia tener tiempo para entrenar y preparar este reto a nivel internacional.

“Lo importante es que habrá tiempo para entrenar, y eso es lo que nos ha faltado en el último período, que es entrenar regularmente y prepararnos una semana antes del partido”, dijo el chileno en rueda de prensa antes del choque ante Al-Shamal.

La evaluación de esta temporada no es la mejor, pues los Leones perdieron la final de la Copa del Emir ante Al-Sadd y en liga terminaron en un incómodo lugar al fondo de la tabla. “El último partido fue mejor que los anteriores (ante Al-Sadd) y el equipo estuvo más organizado en la cancha. Se hizo un esfuerzo especial y sabemos que los partidos deben ser ganados, para lograr el resultado y no solo el rendimiento. Seguiremos trabajando para la victoria”, destacó.

La Selección Colombia durante los actos protocolarios en Córdoba, Argentina - Foto: AFP

Mohamed Gamaa, en nombre del grupo de jugadores, admitió que “esta temporada es para el olvido”, pese a los nombres que llegaron al Al-Rayyan. “El equipo está mejorando con el nuevo entrenador, especialmente en los últimos tres juegos, pero nos falta una victoria y nos enfocaremos en la próxima campaña y la Liga de Campeones”, añadió.

Es probable que la Champions asiática sea la última chance de James con el Al-Rayyan, pues el anhelo es regresar a Europa en el próximo mercado de verano. Su representante, el portugués Jorge Mendes, ya se encuentra en marcha para llevar al colombiano al ‘viejo continente’, sin embargo, deben resolver primero el contrato que está firmado en Catar, pues el ‘10′ llegó con un vínculo hasta el 2024, de acuerdo a lo que reveló su presidente a la hora de anunciarlo como nuevo refuerzo.