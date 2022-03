Gasperini apaga las ilusiones de ver a Zapata y Muriel con Atalanta

Atalanta se prepara para afrontar la ida de los octavos de final de la Uefa Europa League cuando se mida con el Bayern Leverkusen, de Alemania. Los italianos, que vienen de dar un golpe contundente en el repechaje con Olympiacos, seguirán dando de qué hablar en este certamen en el que parten como uno de los favoritos a llevarse la corona.

Para ello, la Dea, dirigida por Gian Piero Gasperini, necesita todas sus piezas letales, algo que no tendrá por lo menos durante varias semanas si de los colombianos se trata.

El estratega italiano fue claro y sincero en la rueda de prensa de este miércoles al hablar de sus dos máximas figuras, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, jugadores que desde hace un tiempo han estado entre algodones por lesiones.

En primer lugar, Gasperini no entregó el mejor parte con respecto a Zapata, pues aseguró que el delantero “está fuera, pero es uno, no es un equipo completo, no creo que tenga muchas posibilidades de recuperarse en un buen tiempo”, dijo el entrenador. Este mensaje cayó como un balde de agua fría a sus seguidores y el propio jugador que días atrás había publicado el siguiente mensaje: “falta poco”.

Gasperini saluda a Zapata después de la recaída en los problemas musculares - Foto: Getty Images

Ahora bien, Muriel quien tuvo minutos el pasado fin de semana en la derrota del Atalanta ante la Roma, tampoco ha dado su mejor versión según Gasperini. “Para mí, no hay problema. Muriel siempre es un tipo positivo. A veces hace bien su papel, a veces no tanto. Pero es realmente un tipo positivo”.

“No todas las temporadas son iguales. Ha tenido algunas lesiones que le afectaron, pero la temporada no ha terminado, quedan dos meses que también son los más importantes”, agregó el entrenador en charla con Sky Sports.

Los panoramas de ambos colombianos tienen en alerta máxima a la Selección Colombia que aguarda por los dos últimos juegos de la eliminatoria ante Bolivia y Venezuela.

Programación y resultados juegos de ida Europa League

Miércoles

Oporto (POR) 0 Lyon (FRA) 1

Gol: Lucas Paquetá

Betis (ESP) 1 Eintracht Frankfurt (GER)

Goles: Nabil Fekir (Betis); Kostic y Kamada (Eintracht Frankfurt)

Jueves

Sevilla (ESP) - West Ham (ENG)

Glasgow Rangers (SCO) - Estrella Roja de Belgrado (SRB)

Sporting de Braga (POR) - Mónaco (FRA)

Atalanta (ITA) - Bayer Leverkusen (GER)

FC Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

*Ya clasificado para cuartos: RB Leipzig (GER)