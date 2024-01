Es oficial: Alianza Petrolera se va de Barrancabermeja y dijo las razones

“He recibido amenazas contra mi seguridad y mi familia, he tenido que resguardarme y alejarme el departamento de Santander por un tema personal. Me da miedo, la gente no logra entender, en el fútbol hay unas barras que tienen unos antecedentes y eso lo lleva a uno a tomar medidas. Me alejé. Lo puse en conocimiento de las autoridades. Pero la gente tiene que entender que esto es una empresa privada. No puedo llegar y decirle a los jugadores que no tengo cómo pagarles”, explicó en radio nacional.