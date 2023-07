Es oficial: figura que ‘echaron’ de Atlético Nacional, ya firmó con otro equipo de la Liga Betplay

Las quejas no funcionaron: mientras Colombia disfruta, Irlanda sella su fracaso en el Mundial Femenino 2023

Molestia en el cuerpo técnico

El más preocupado por estas salidas es William Amaral, técnico de Atlético Nacional, que confirmó en rueda de prensa que dichas decisiones fueron tomadas por los dueños sin consultar con la parte deportiva. ““ Nacional está cambiando, el club está realizando una gestión más empresarial. El proceso de reclutamiento, de salidas y de entradas, pasa primero por un filtro en la administración del club; entonces no tendría información de jugadores que vayan a salir, de los que vayan a venir” , dijo antes del juego frente a América por Copa Betplay.

Amaral considera que es un error seguir dejando salir jugadores en pleno campeonato, cuando la serie de Libertadores está a la vuelta de la esquina y la planificación está sujeta a cambios imposibles de controlar para el cuerpo técnico. “Yo le preguntaba hace poco a Esteban (Escobar), nuestro director deportivo, que cuándo termina la entrada y salida de jugadores. Él me dijo que estaba constantemente abierto; así que le dije que no podía ser, no es bueno para el equipo”, declaró.