“Es triste perder la oportunidad de mostrar a Colombia al mundo”, Tatiana Calderón sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos

El equipo es muy joven, tenían nuevo personal y debes construir muchas cosas de cero porque no hay suficientes datos, entonces se hace corta la temporada, que tan solo tenía seis eventos. Hubo algunas carreras donde logramos hacer un muy buen trabajo como equipo, fuimos rápidos y consistentes, pero diferentes situaciones y un poco la suerte no nos permitieron conseguir los resultados que queríamos.

T.C.: Ese siempre es un tema difícil. En Colombia no ha sido fácil y por eso aprovecho para hacer ese llamado a las empresas, a que se sumen al proyecto. En general ha sido un camino difícil porque hay muy pocas mujeres en el automovilismo y hay que abrirse el camino, lo cual implica transformar estereotipos y luchar duro por tener las mismas oportunidades. Gracias a la Bichota Karol G., que no solo me ha ayudado a seguir corriendo, sino a empoderar a más mujeres en diferentes ámbitos para que esos techos de cristal desaparezcan y mostrar lo que es posible.