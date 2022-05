“Es un cobarde”, en Argentina destrozan a Sebastián Villa tras denuncia por violación

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El delantero colombiano, Sebastián Villa protagonizó este viernes otra polémica tras conocerse una nueva denuncia en su contra por parte de una mujer. La joven aseguró que el jugador abusó de ella sexualmente en junio del año 2021, en una cena privada que tuvieron juntos.

“El jugador comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano. Momento en el cual yo le realice algunos rasguños, producto de querer salir de esa situación”, dice un fragmento de la denuncia.

“El día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021, cuando el señor Villa me pide que lo acompañe a una casa del Barrio Cerrado, ubicado en la localidad de Ezeiza, para ser parte de un asado en donde se hallaban varios compañeros del plantel de Boca Juniors”, precisa el documento.

Luego, añade: “Me abusó, en principio de frente (estando boca arriba), y terminó poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire”.

👉🏾Aquí la denuncia contra Sebastian Villa, delantero de #Boca.



📌La misma consta de 11 fojas https://t.co/tKVs0Ulitj pic.twitter.com/iuMASx70jA — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 13, 2022

El documento, que se hizo viral rápidamente en las distintas redes sociales, también indica que en la residencia de Villa estaban presentes el responsable de su seguridad personal y una de las personas que se encarga de los negocios.

“Esto se enmarca en un intento de homicidio. Hay sobradas pruebas para llegar a una condena. Es un delito de una gravedad extrema”, puntualizó en TyC Sports, Roberto Castillo, abogado de la denunciante.

Los dirigentes del conjunto xeneize, según el canal deportivo, se enteraron este mismo viernes de los hechos por los que Sebastián Villa fue denunciado. Sin embargo, no se han pronunciado hasta el momento oficialmente.

Ante el grave hecho presentado, en Argentina, las críticas no se hicieron esperar en contra del jugador que vuelve a estar en el ojo del huracán por un hecho similar al que protagonizó con su expareja Daniela Cortés.

El polémico periodista Pablo Carrozza no se guardó nada en contra del jugador en su cuenta de Twitter. “Villa no solo no puede jugar un segundo más en la primera de Boca, sino que en caso de comprobarse esta nueva denuncia, merece pasar el resto de su vida entre rejas. De arranque, es un cobarde, una mala persona y un peligro para la sociedad”, dijo el comunicador.

Y añadió: “Villa está procesado, tiene un juicio oral pendiente por haberle roto la cabeza a su pareja; y ahora es denunciado por violación e intento de homicidio. ¿En serio lo van a defender para que no se pierda un partido de fútbol? ¿Qué más tiene que hacer para que lo echen del club?”.

Villa no solo no puede jugar un segundo más en la primera de Boca, sino que en caso de comprobarse esta nueva denuncia, merece pasar el resto de su vida entre rejas. De arranque, es un cobarde, una mala persona y un peligro para la sociedad. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) May 13, 2022

Frente a esta nueva denuncia penal, el entorno del futbolista de Boca Juniors espera que en las próximas horas presente su versión de los hechos. Asimismo, que aclare qué pasó esa noche en su residencia.

Cabe recordar que Sebastián Villa todavía tiene un juicio pendiente en Argentina por violencia de género y maltrato, después de que su expareja, Daniela Cortés, lo denunció formalmente hace unos años.

Con respecto a lo deportivo, Boca Juniors enfrentará, en la Bombonera este sábado 14 de mayo, a Racing por las semifinales de la Copa de la Liga. Aún no se sabe si el colombiano será convocado para el compromiso.