Nueva denuncia contra Sebastián Villa; lo acusan por intento de homicidio y violación

Sebastián Villa, que actualmente es una de las figuras de Boca Juniors en la temporada, volvió a ser noticia en los diferentes medios de comunicación de Argentina debido a que fue denunciado penalmente por una mujer.

“El acusado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano. Momento en el cual yo le realice algunos rasguños, producto de querer salir de esa situación”, dice un fragmento de la denuncia.

De acuerdo con el diario Olé, la joven aseguró haber sido abusada sexualmente por el delantero cafetero en junio de 2021. Además, indicó que el hecho se habría presentado en medio de una cena en la casa privada del jugador.

“Me abusó, en principio de frente (estando boca arriba), y terminó poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire”, precisa el documento.

Luego, añade: “a esto se le sumó que su cuerpo estaba arriba del mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretó la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso”.

El documento, que se hizo viral rápidamente en las distintas redes sociales, también indica que en la residencia de Villa estaban presentes: el responsable de su seguridad personal y una de las personas que se encarga de los negocios.

“Esto se enmarca en un intento de homicidio. Hay sobradas pruebas para llegar a una condena. Es un delito de una gravedad extrema”, puntualizó en TyC Sports, Roberto Castillo, abogado de la denunciante.

Los dirigentes del conjunto Xeneize, según el canal deportivo, se enteraron este mismo viernes de los hechos por los que Sebastián Villa fue denunciado. Sin embargo, no se han pronunciado hasta el momento oficialmente.

👉🏾Aquí la denuncia contra Sebastian Villa, delantero de #Boca.



📌La misma consta de 11 fojas https://t.co/tKVs0Ulitj pic.twitter.com/iuMASx70jA — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 13, 2022

Noticia en desarrollo...