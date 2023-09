Escándalo en el Ecuador vs. Uruguay: Conmebol reveló audios del VAR por polémico penal no señalado

Uruguay no se resignó a buscar la igualdad hasta el final, pero se encontró con un muro en la defensa tricolor, que le impidió subir el segundo al marcador en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Aunque el árbitro Wilton Sampaio (Brasil) estaba bien ubicado, no determinó que se tratara de una jugada de penal y el VAR coincidió con su criterio, descartando lo que hubiera podido significar el agónico empate de los uruguayos.

Wilton Sampaio, árbitro del partido Ecuador vs. Uruguay. | Foto: AFP

Segundos después insiste: “perfecto, no veo infracción, el arquero defiende con el pecho y luego accidentalmente queda ahí”. Con esa frase le dio luz verde al árbitro principal para seguir el juego y acabar el partido en medio de los aireados reclamos de los jugadores uruguayos.

Molestia en Uruguay

“El árbitro acierta y se equivoca; no nos perjudicó. No veo que el árbitro haya tenido ningún peso que desnivelara e influyera en el resultado, lo que sí como estábamos a un gol de diferencia hay algunas jugadas que las reclamamos; es natural producto de que el partido se iba y el empate no llegaba”, señaló.