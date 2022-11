Españoles pagan un millón de pesos la noche por dormir en ‘cajas’ con tal de ver a la selección en Qatar 2022

Un grupo de hinchas españoles aficionados llegó a Qatar para apoyar su selección sin importar las condiciones, entre esas, la manera como pasan las noches en Doha. El Diario El País dio a conocer que se construyeron a las afueras de la ciudad unas pequeñas cabinas para que los asistentes al mundial se queden allí y duerman, pero no es precisamente la mejor experiencia en medio de este gran evento deportivo.

David Pinillos habló con Natalia Junquera, periodista del periódico, y explicó el costo de cada barracón. “Esto nos ha costado 200 euros la noche, sin desayuno ni nada”. Además, dijo que había llegado con su grupo el martes en la noche a Doha desde Dubái. “Allí nos quedamos en casa de un amigo y volamos aquí las vísperas de cada partido de España, porque así nos sale más barato. Los vuelos directos a Doha costaban 900 euros ya hace meses”.

También contó que entre su presupuesto para gastar en el Mundial de Qatar 2022 están unos 3.000 euros aproximadamente teniendo en cuenta que eso fue lo que llevó al pasado evento en Rusia. Aunque afirmó que si España llega más allá de octavos, no le importaría gastar más dinero.

A través de un video publicado en la cuenta de Twitter de Junquera, este hincha mostró cómo es la cabina por dentro y la vista que tiene en el lugar, “tampoco es que sea la maravilla pues se ve otra caseta”; además, agregó que no hay televisión y que las camas son algo normal.

Por otro lado, se compartió un video donde otro de los hinchas también optó por pagar uno de estos barracones pero, al parecer, se lo entregaron sucio, pues los iban haciendo a medida que iban llegando las personas.

“Nos querían llevar a otro sitio que estaba mucho peor y nos negamos. A algunas casetas les faltaba el cristal de la ventana, otras estaban llenas de arena y muy sucias; había clavos, piezas de construcción por todas partes. Terrible”, contó Giancarlo Magnieli.

La entrada a este particular lugar de hospedaje es algo fuera de lo común pues hay puestos de comidas y bebidas en un pasillo hecho con césped artificial; además, no hay servicio de toallas, no entregan papel higiénico y mucho menos sábanas. Los hinchas contaron que tuvieron que esperar por horas para que sus cabinas fueran entregadas y no como lo esperaban.

España debuta dando un ‘baile’ en el Mundial de Qatar 2022: goleó y humilló sin piedad a Costa Rica

Después de la sorpresa que significó la derrota de Alemania a manos de Japón, llegó el momento del debut para la España de Luis Enrique, un técnico que ha sido masacrado por la prensa de ese país, aunque sus resultados han estado lejos de ser malos, como la crítica lo quiere hacer ver.

La nueva generación de la roja estuvo representada en el campo por una buena legión de jugadores del Barcelona, entre ellos Gavi, Pedri, Ferrán Torres, Jordi Alba y el eje de todo, Sergio Busquets, que respondió de la mejor manera a la confianza de su entrenador.

El primer tanto del partido llegó a los 11 minutos a través de Dani Olmo. Al 21′, otro ‘baile’ de posesión de los españoles, acabó con Marco Asensio definiendo de primera al palo de la mano izquierda de Keylor Navas.

Lejos de sacar el pie del acelerador, los españoles continuaron buscando aumentar su racha goleadora, a la que aportaría nuevamente el extremo del Barcelona. Carlos Soler y Álvaro Morata pusieron los dos últimos de la noche después de los 90′, aprovechando la adición de 8 minutos.

Gracias a este resultado final (7-0), España se monta en lo más alto del grupo E, seguido de Japón con los mismos tres puntos, pero con una mejor diferencia de gol.