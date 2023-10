“Está permitido”: Papu Gómez rompe el silencio y cuenta toda la verdad de su sanción por dopaje

El mediocampista argentino niega que haya intentado engañar al club y a su selección para tener mejor rendimiento en el campo de juego. “No solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje”, indicó en su pronunciamiento.