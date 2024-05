“Estaba destrozado”: Mamá de Luis Díaz revela las desgarradoras llamadas que hacía desde Liverpool cuando secuestraron a ‘Mane’

Mamá de Luis Díaz recuerda las llamadas de su hijo

“Me decía: ‘yo por acá tan lejos, sin poder darte apoyo, sin poderte abrazar y dándote ánimos’. Él todos los días me llamaba, porque a mí se me subió la tensión y me decía que tenía que comer y que me calmara”, afirmó la madre de Lucho.