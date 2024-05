Luis Díaz y el día que Millonarios le ‘cerró’ las puertas; esta fue la insólita razón

Sin lugar a dudas, Luis Fernando Díaz Marulanda es uno de los mejores jugadores colombianos en la actualidad. La Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el estratega argentino Néstor Lorenzo, se aferra al talento, entre cosas más, de Luis Díaz para pelear el título de la Copa América 2024 que se va a disputar en Estados Unidos.

En la actualidad, Luis Díaz milita en el Liverpool de Inglaterra y es una de las grandes figuras de este club. Antes de llegar a esta institución, Lucho jugó en el Porto de Portugal. Y antes de pasar a la escuadra lusa, el extremo vistió los colores del Barranquilla FC y del Junior de Barranquilla.

Sobre los clubes colombianos en los que jugó Luis Díaz, en las últimas horas surgió una anécdota del día en la que el atacante pudo jugar en Millonarios FC, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

Esta historia la contó John Jairo Díaz, quien fue uno de los primeros entrenadores que tuvo Luis en su carrera deportiva. En Pulzo, El Pocillo reveló que Lucho pudo jugar en Millonarios, pero lamentablemente se le ‘cerraron’ las puertas en este club por un tema económico.

Luis Díaz. | Foto: Getty Images

“Yo lo tuve dos años conmigo y ahí estuvo en formación. Yo lo iba a dejar en Millonarios, pero no pudimos llegar a un arreglo. Él iba a estudiar en una universidad donde yo trabajo. Yo se lo presenté a Millonarios. Yo hablé con Nicolás García, creo que era gerente deportivo, yo le había hablado que tenía un muchacho en divisiones inferiores. Inclusive, tuvimos la posibilidad de hacer fútbol con los jugadores que no viajaron y que Lunari (Ricardo, técnico en esa época) me permitió”, expresó El Pocillo.

Y agregó que no se pudo “porque en la parte económica sostener a ese muchacho en Bogotá era un dinero grande y Mane (su papá) no tenía. Entonces no hubo la posibilidad de tener a ese muchacho aquí porque costaba un dinero mensual tenerlo para que lo vieran, después Millonarios asumía las cosas”.

El Pocillo también destapó que Luis Díaz una vez se le acercó y le expresó sin tapujos que en un futuro sería uno de los mejores jugadores del mundo y jugaría en uno de los mejores clubes del planeta, lo cual se ha hecho realidad.