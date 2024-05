‘Implosión’ en Millonarios: nuevo golpe sacude al equipo en la Liga Betplay y la Libertadores

Este sábado 11 de mayo, Millonarios F. C., uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, medirá fuerzas con el Deportivo Pereira por la jornada número 2 del cuadrangular A de la Liga Betplay del primer semestre del año.

Pero en el camino de Millonarios para obtener la victoria, es válido resaltarlo, hay un gran inconveniente. Este problema se debe a que una de las figuras del equipo de Alberto Gamero, por lesión, no estará presente en el juego ante el Deportivo Pereira. Se desconoce la fecha de retorno del mediocampista. Es duda en Liga y en Libertadores.

“Millonarios FC informa que en el partido vs. Bolívar válido por la CONMEBOL Copa Libertadores, Stiven Vega presentó un trauma directo sobre el cuádriceps de su pierna derecha, generando una contusión muscular por lo cual no estará disponible para el juego de este sábado vs. Deportivo Pereira por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2024-I. El jugador ya se encuentra en proceso de rehabilitación y recuperación. ¡Esperamos su pronto regreso a las canchas!”, señaló el equipo.