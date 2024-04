Estalla otra polémica arbitral en Pereira vs. Millonarios: video de la roja ‘perdonada’ a Daniel Cataño

El partido estuvo detenido durante más de cinco minutos, todo por la herida que le quedó a Pestaña en su ojo izquierdo. El doctor del Deportivo Pereira le hizo curación sobre el campo de juego y el zaguero central logró continuar en el campo de juego, no obstante, se le vio adolorido por la dureza de la falta de Cataño.

El VAR ‘perdonó' la expulsión

El árbitro esperó por el llamado del VAR que nunca llegó. Millonarios continuó con sus once jugadores en el campo, decisión que desató una ola de reacciones en la prensa deportiva.

José Borda, exárbitro y analista, fue mucho más contundente. “¡Era roja! En el Deportivo Pereira vs. Millonarios, el árbitro Luis Delgado NO expulso a Cataño del Embajador por la conducta violenta (codazo en la cara a Pestaña) solo lo amonesto. Trujillo el VAR no dijo nada de nada”.