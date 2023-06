“Estaría bueno que las dos partes nos hagamos cargo”: responden a denuncia de racismo de Felipe Aguilar en fútbol argentino

Lanús venció 2-1 a Talleres de Córdoba en la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina, pero el resultado quedó a un lado después de la grave denuncia que hizo el defensor colombiano Felipe Aguilar.

Sobre el final del choque, Aguilar tuvo un encuentro con el delantero rival, Federico Girotti. En un primer momento no se conoció el motivo de esto, pero el árbitro Fernando Rapallini intervino y detuvo las acciones durante un par de minutos.

Las palabras de Aguilar

Sin embargo, el suceso no quedó en la cancha, ya que Aguilar contó lo sucedido a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Repudio fuertemente los ataques racistas en mi contra esta noche en el partido frente a Talleres de Córdoba en la liga argentina. No soy ni merezco comentarios de esta índole “colombiano negro de m*#@!”, comenzó Aguilar, quien jugó en Colombia en Atlético Nacional y Alianza Petrolera, y en Brasil vistió los colores de Santos y Athletico Paranaense.

El hecho sucedió en la victoria 2-1 de Lanús ante Talleres por la Liga Argentina. - Foto: Lanús

El defensor colombiano agregó que “sí, orgullosamente colombiano, representando a mi país en tierras extranjeras; pero esta situación es impresentable”.

Fue un hecho que causó revuelo en la prensa argentina, sobre todo porque el futbolista de 30 años sentó una posición al respecto.

“Racismo dentro del terreno de juego por parte de otro jugador fue lo que viví esta noche en La Fortaleza y repudio cualquier acto de racismo, sea en mi contra o en contra de alguien más, como ya se ha visto en diversas ocasiones. ¿Hasta cuándo más esta situación?”, concluyó el zaguero, que en la publicación puso una foto con la camiseta de la Selección Colombia.

Apoyo de Lanús

Aguilar, que ha venido siendo titular con el equipo argentino este semestre, solo se ha expresado a través de sus redes sociales, ya que ha preferido guardar silencio ante los medios de comunicación.

Frente a esta situación, el elenco donde juega el colombiano envió un mensaje para evitar más casos como este: “Desde Club Lanús condenamos cualquier manifestación de racismo y expresamos todo nuestro apoyo para el jugador Felipe Aguilar. El fútbol es sinónimo de igualdad y respeto dentro y fuera del campo de juego. Por eso decimos #BastaDeRacismo”.

🇱🇻 Desde Club Lanús condenamos cualquier manifestación de racismo y expresamos todo nuestro apoyo para el jugador Felipe Aguilar.



El fútbol es sinónimo de igualdad y respeto dentro y fuera del campo de juego. Por eso decimos #BastaDeRacismo. pic.twitter.com/AR8uDK4Hfc — Club Lanús (@clublanus) June 25, 2023

La respuesta de Girotti

Aceptando su error, el delantero argentino hizo un descargo en una publicación.

“Paso por acá para disculparme por lo sucedido ayer ante Lanús. Me hago responsable de lo que dije entendiendo que era un ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido”, señaló el atacante de Talleres.

Mensaje de Federico Girotti explicando lo sucedido con Felipe Aguilar. - Foto: @fedegirotti35

Y Girotti continuó manifestando que “tengo que hacer un mea culpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual hoy ya no lo es. Dicho esto, quiero destacar que no fue intencional ser racista porque tengo amigos de distintas nacionalidades a los cuales aprecio demasiado. Insisto, fue algo del partido que no pensé que iba a generar esto”.

No obstante, Girotti dejó un mensaje para Aguilar, apuntando que el colombiano también tuvo unas palabras contra él.

“Estaría bueno que las dos partes nos hagamos cargo de lo que cada uno hace dentro de la cancha. Si se habla, que se hable de las dos partes, y sino que quede dentro de la cancha como una circunstancia más del partido. Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada uno se haga cargo de la suya”, apuntó el delantero de 24 años, que también jugó en River Plate.

El defensor Felipe Aguilar llegó a Lanús en 2022. - Foto: @felipeaguilar2

El semestre de Aguilar

Tras un 2022 complejo y un comienzo de 2023 donde no veía mucha acción, el central colombiano se ha ganado la titularidad en los últimos seis partidos con el ‘Granate’.

En ese lapso, Lanús ganó tres partidos y empató tres. Durante estos compromisos, el elenco de Aguilar recibió siempre un gol.