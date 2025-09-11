Estos son los primeros filtros para asistir al Mundial 2026; usuarios deben aplicar por medio de su correo electrónico

Asistir a una Copa del Mundo entra en la lista de deseos de miles de personas que buscan presenciar a los mejores futbolistas del mundo reunidos en un mismo certamen.

La Selección Colombia certificó su cupo entre las 48 naciones que disputarán el torneo el pasado jueves 4 de septiembre, con su victoria por tres goles a cero contra su par de Bolivia.

Jugadores de Colombia celebran la victoria durante el partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el 4 de septiembre de 2025 en Barranquilla, Colombia. | Foto: Getty Images

Con la presencia del onceno cafetero, los hinchas que deseen asistir al evento no solo deberán cumplir una serie de normativas migratorias, sino, además, un proceso por medio de los canales de la FIFA para poder acceder a una de las boletas.

Lo primero que se debe señalar es que el próximo 5 de diciembre se desarrollará el sorteo mediante el cual se conocerán los rivales de cada una de las selecciones y las ciudades en las cuales se llevarán a cabo cada uno de los encuentros.

¿Cómo registrarse para la compra de los boletos?

Lo primero que debe hacer la persona interesada es acceder al portal de la FIFA y, por medio de la creación de una cuenta, podrá registrar su solicitud hasta el 12 de septiembre para la primera fase de sorteo de boletas para la Copa del Mundo.

Las personas pueden registrarse por medio de diversos correos electrónicos con el objetivo de poder tener mayores posibilidades de ver a su selección favorita.

Boletos para el Mundial de fútbol. | Foto: Getty Images

Los primeros boletos serán de las fases de grupos y contarán con unos valores más bajos que los que se tendrán tras la realización del sorteo del mes de diciembre.

“La venta dará inicio con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 dólares, una opción accesible para vivir el sueño mundialista. En contraste, los asientos más exclusivos para la final del torneo —el enfrentamiento definitivo entre las dos mejores selecciones del mundo para llevarse el emblemático trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26— alcanzarán hasta los 6,730 dólares”, señala la FIFA.

La segunda fase para la compra de boletos se desarrollará entre el 27 y el 31 de octubre. Para esta ocasión, se dispondrá de una fase previa en la cual las personas podrán registrar su solicitud.

Tras el sorteo del 5 de diciembre, se ejecutará un sorteo por selección aleatoria. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.