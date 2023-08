Estrella del fútbol francés siguió los pasos de James y se unió al Brasileirao: así fue el espectacular recibimiento

Antes de embarcar a Río, Payet declaró ante RMC Sport y criticó la moda de irse a Arabia Saudí por los altos salarios que ofrecen: “Las personas que me conocen saben que el dinero no ha sido una prioridad para mí durante mucho tiempo, por eso estaba tan feliz aquí, porque había amor. Por eso hice esta elección también. Es la elección del fútbol y no del dinero”, sentenció el atacante.