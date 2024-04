Exfutbolista que insultó a Lamine Yamal dio insólita explicación y causó revuelo; tomo una dura decisión

“ Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo ”, mencionó en ese momento el exintegrante del Atlético de Madrid durante una transmisión en Movistar Plus , generando toda una ola de críticas debido a que muchos consideraron que estaba siendo racista, por lo que no duraron en reprochárselo.

El Mono rompió su silencio

El Mono, como se le conoce de cariño, no desaprovechó la oportunidad para opinar sobre la decisión que tomó Movistar de despedirlo tras la controversia que se formó. “La empresa tiene que actuar, no pasa nada, todavía uso Movistar y no me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio’”, señaló.