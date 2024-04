Vergüenza en la Champions League: Uefa tomó radical decisión por humillante momento en el PSG vs. Barcelona

Germán Burgos, exportero argentino, antes del juego y a través de Movistar Plus realizó un reprochable comentario sobre Lamine Yamal, jugador del Barcelona. “ Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo ”, dijo Burgos.

“Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la Uefa, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató”, dijo Ricardo Sierra, de Movistar Plus, tras la decisión.