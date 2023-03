Falcao, el único colombiano en el Top 100 de los mejores futbolistas del Siglo XXI; supera a campeones del mundo

Radamel Falcao García, los últimos días relacionado con el fútbol de Malasia, donde podría arribar dado que en junio termina su contrato con Rayo Vallecano, hace parte de los 100 mejores jugadores del Siglo XXI, de acuerdo con la más reciente actualización del listado realizado por la revista FourFourTwo.

El Tigre, que llegó a ser considerado el mejor ‘9′ del mundo durante la época dorada de su carrera deportiva, cuando militó en el Atlético de Madrid, ocupa la casilla 54 del escalafón, superando a campeones del mundo como el argentino Ángel Di María, el alemán Miroslav Klose y Fernando Torres.

Falcao García tiene contrato con Rayo Vallecano hasta junio de 2023. - Foto: Getty Images

El goleador histórico de la Selección Colombia también está por encima de figuras sudamericanas como Edinson Cavani, Arturo Vidal y Juan Román Riquelme, además de estrellas del momento como en neerlandés Vigil van Dijk, el francés N’Golo Kante y el guardameta esloveno Jan Oblak.

La distinción de Falcao no es para menos, de la mano de sus goles Atlético de Madrid se coronó campeón de dos Uefa Europa League y la Selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Brasil 2014, aunque consecuencia de su lesión en los ligamentos cruzados de su rodilla, cuando ya militaba en el Mónaco, no volvió a ser el mismo.

Quien lidera la lista no podría ser más que Lionel Messi, considerado por algunos como el jugador más grande de todos los tiempos, por encima de Maradona y Pelé. El ‘10′, en su última participación en una Copa Mundo, fue determinante para que Argentina consiguiera la tercera estrella en Qatar, luego de 36 años.

Messi terminó en hombros el partido de su vida en el estadio de Lusail, cuando se coronó campeón del Mundial Qatar 2022 con Argentina. - Foto: AFP

El segundo en el Top 100 es Cristiano Ronaldo, ganador de dos premios The Best, al igual que Messi, aunque cuenta con menos balones de oro que el ‘10′ y no tuvo la mejor presentación en su último Mundial. Entretanto, Iniesta cierra el top 3.

Los 100 mejores jugadores del mundo, según FourFourTwo.

1- Lionel Messi

2- Cristiano Ronaldo

3- Andrés Iniesta

4- Xavi Hernández

5- Ronaldinho

6- Zinedine Zidane

7- Thierry Henry

8- Manuel Neuer

9- Kaká

10- Luis Suárez

11- Karim Benzema

12- Dani Alves

13- Zlatan Ibrahimovic

14- Luka Modric

15- Samuel Eto’o

16- Wayne Rooney

17- Ronaldo

18- Philipp Lahm

19- Sergio Ramos

20- Thomas Müller

21- Steven Gerard

22- Arjen Robben

23- Ashley Cole

24- Gerard Piqué

Messi y Piqué fueron protagonistas de la época dorada del FC Barcelona, aunque el zaguero catalán hoy da de qupe hablar por la que fue su relación amorosa con Shakira. - Foto: Getty Images

25- Neymar

26- Sergio Agüero

27- Iker Casillas

28- Robert Lewandowski

29- Gareth Bale

30- Sergio Busquets

31- Andri Shevchenko

32- Rio Ferdinand

33- Kylian Mbappé

34- Andrea Pirlo

35- Claude Makelele

36- Gianluigi Buffon

37- Frank Lampard

38- Patrick Vieira

39- Francesco Totti

40- Frank Ribery

41- Didier Drogba

42- Mohamed Salah

43- Vincent Kompany

44- Luis Figo

45- Toni Kroos

46- John Terry

47-Yaya Toure

48- Carlos Puyol

49- Kevin De Bruyne

50- Xavi Alonso

51- Pavel Nedved

52- Peter Cech

53- Antoine Griezmann

54- Radamel Falcao

55- Michael Balack

56- Virgil van Dijk

57- Ángel Di María

58- Paul Scholes

59- Roberto Carlos

60- Eden Hazard

61- David Villa

62- Nemanja Vidic

63- Paolo Maldini

64- Ruud van Nistelrooy

65- David Beckham

66- Marcelo

67- Harry Keane

68- Cafú

69- Bastian Schweinsteiger

70- Raúl

71- Fabio Cannavaro

72- Cesc Fábregas

73- Wesley Sneijder

74- Alessandro Nesta

75- David Silva

76- Jan Oblak

77- N’Golo Kante

78- Ivan Rakitic

79- Edinson Cavani

80- Alexis Sánchez

81- Ryan Giggs

82- Raheem Sterling

83- Raphael Varane

84- Henrik Larsson

85- Fernando Torres

86- Juan Román Riquelme

87- Thiago Silva

88- Thibaut Courtois

89- Hernán Crespo

90- Arturo Vidal

91- Carlos Tevez

92- Edwin van der Sar

93- Mesut Ozil

94- Javier Zanetti

95- Deco

96- David de Gea

97- Luca Toni

98- Rivaldo

99- Miroslav Klose

100- Trent Alexander-Arnold