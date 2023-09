FCF rompe silencio por la cancha del Estadio Monumental en Chile; fuerte advertencia de Amaranto Perea

La Selección Colombia tendrá su segundo examen en las clasificatorias al Mundial de 2026 en Norteamérica. Después de sumar sus primeros tres puntos de local ante Venezuela, ya el reto está en jugar muy lejos de casa y verse las caras ante un Chile más que necesitado. No solamente es por sus ausencias recientes en las citas orbitales, sino por el flojo arranque tras derrota ante Uruguay.

El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se perfila como favorito a traer un valioso resultado; sin embargo, el cuadro austral no regalará nada y buscará plantar cara frente a la Tricolor . Será un partido de alta tensión, que infortunadamente se verá manchado por el flojo estado de la cancha en el recinto que albergará dicho cotejo.

FCF reclamará por el pésimo estado de la cancha

El asistente técnico de la Tricolor, Amaranto Perea, dialogó con los medios de comunicación al respecto. Más allá de compartir análisis de cómo será el partido, la mano derecha de Néstor Lorenzo no guardó silencio por este inconveniente, originado por un asunto que nada tiene que ver con fútbol.

“Quiero reiterar la preocupación que tenemos, evidentemente, por el estado de la cancha. Preocupados porque no genera las garantías necesarias para un escenario o para una competencia como esta” , indicó de entrada Perea en la conferencia de prensa, haciendo alusión al gramado del Estadio Monumental David Arellano.

Así luce el estadio, a un día de jugarse Chile vs. Colombia | Foto: Carlos Antonio Vélez (X)

“Esto no es solamente para nuestros jugadores, sino también para ellos, al final acá nos preocupa la integridad de todos los futbolistas, y ya nuestra Federación se ha comunicado ante FIFA y ante Conmebol expresando su preocupación. Después, ya nosotros no decidimos, intentaremos según el estado de la cancha adaptarnos a ella”, manifestó Amaranto Perea, quien no ocultó su inconformismo.