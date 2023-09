Luis Díaz padece por fortuita noticia a horas del juego con Chile; su preocupación es máxima

Según lo reveló el mencionado medio, todo se dio mientras el afectado se transportaba en su moto durante este lunes. Por fortuna, los reportes médicos entregados hasta ahora a familiares y amigos, no dieron cuenta de ninguna lesión de gravedad o que vea comprometida su vida.

Aunque sí se supo de un golpe en la cabeza para el hermano de Luis, este no fue tan grave como para llevar a la preocupación máxima. En otras revisiones a lo largo de su cuerpo, no se reportó alguna anomalía en órganos, ni tampoco fracturas.

Cabe destacar que Roller se dedicaba al igual que Luis y Jesús, el otro de la trilogía Díaz al fútbol , no obstante, en el último tiempo había decidido apartarse de la práctica encaminando su vida hacia los temas sociales y otras actividades , mismas por las que es bastante reconocido.

Luis Díaz quien ya se encuentra en Chile para su segunda salida con Colombia en la eliminatoria, no ha hecho público algún mensaje sobre dicha situación. Como es de esperarse, este habría sabido, pero mantendría contacto discreto con su familia a través de sus canales de comunicación.

Díaz quedaría a la deriva en Inglaterra

Klopp es el candidato favorito para reemplazar a Hansi Flick, quien dijo adiós el pasado fin de semana tras caer de manera estruendosa con Japón. Esta no es la primera vez que Klopp aparece en el radar del equipo teutón, pues en Alemania ya habían hablado de su posibilidad después de perder con Colombia por 2-0.