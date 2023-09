Alemania toma drástica decisión con Hansi Flick tras caer ante Colombia y Japón; revelaron su reemplazo

Hansi Flick no es más el técnico de la selección de Alemania, luego de la goleada que le propinó Japón (4-1) en el Volkswagen-Arena de Wolfsburgo.

Ese día, la DFB decidió respaldarlo públicamente, sin embargo, los medios alemanes destaparon horas después que le darían una oportunidad más de reivindicarse antes de despedirlo. Pero el equipo no respondió a las órdenes de Flick y la dirigencia no tuvo otro camino que escuchar el clamor popular.

Rudi Völler, leyenda del fútbol alemán y actual director deportivo de la DFB, será el encargado de asumir el cargo mientras se confirma la elección del nuevo timonel. “Hansi Flick se ha agotado en los últimos meses; él y su equipo técnico han dado todo para mejorar las cosas después de la eliminación del Mundial de Qatar. Desafortunadamente, hoy tenemos que decir que no lo logramos”, dijo en el comunicado.

“El partido contra Japón nos mostró claramente que ya no podemos progresar en esta situación. Este no es un momento fácil para mí, porque me uní a la DFB en febrero para apoyar a Hansi Flick con todo lo que podía y para tener espalda para mantenerlo libre y tener éxito en el deporte. Creía firmemente que, como seleccionador nacional, podría lograr que nuestra selección volviera a encarrilarse”, lamentó.