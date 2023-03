Fernando Alonso siente como casi un sueño haber calificado en el top 5 de la clasificación del GP de Baréin

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró que haber terminado en el ‘Top 5′, quinto, en la sesión de calificación del Gran Premio de Baréin, primera carrera del Mundial de Fórmula 1, es “casi un sueño”, sobre todo pensando en la situación de hace unos meses.

Así mismo, reconoció que les falta “medio segundo para luchar por la pole”, aunque destacó su puesto de salida para la carrera de este domingo.

“Ha estado muy bien. No te lo acabas de creer, cuando era la FP1, la FP2... Te dices ‘ya llegará el momento en el que volvamos a la realidad’. En la crono sí es cierto que nos falta ese medio segundo para luchar por la pole, pero era justo lo que teníamos”, señaló el piloto asturiano.

Añadió que “las expectativas estaban en torno al quinto o al sexto, a medio segundo de la pole, y hay casi que pellizcarse. Hace ocho meses, cuando firmé por Aston Martin, pintaba bastante peor. Nunca te fías de los test invernales, así que comprobarlo en carrera y estar en el ‘Top 5′ es casi un sueño”.

En las declaraciones a DAZN, Alonso se mostró entusiasmado con su monoplaza, y adelantó que se vienen “cosas muy importantes”.

“El coche es solo la base, el inicio de este proyecto. Cuando hablo con los diseñadores me dicen que vienen cosas muy importantes, evoluciones en las próximas carreras y en los próximos Grandes Premios, y te llena de ilusión ver el hambre que tiene todo el equipo”, señaló.

“Las expectativas estaban en torno al quinto o al sexto, a medio segundo de la pole, y hay casi que pellizcarse. Hace ocho meses, cuando firmé por Aston Martin, pintaba bastante peor. Nunca te fías de los test invernales, así que comprobarlo en carrera y estar en el ‘Top 5′ es casi un sueño”, dijo. - Foto: AFP

En relación con la carrera de este domingo en el Gran Premio de Baréin “veremos; el punto fuerte de coche hasta ahora han sido las tandas largas, así que saliendo en el ‘Top 5′ ojalá podamos estar en la lucha por buenos puntos y, si pasa algo por delante, muy cerquita del podio. Ver para creer”.

Por último, el bicampeón del mundo consideró un avance que hasta cuatro equipos puedan estar luchando por el podio.

“Los Mercedes son los que más engañan todo el invierno. Vamos a estar muy igualados, eso es lo bonito. Estar Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin todos en medio segundo, dependiendo del circuito irán algunos equipos más rápido que otros, promete un campeonato muy divertido”, puntualizó.

Piloto Max Verstappen logró la pole para el Gran Premio de Baréin, de la Fórmula 1. - Foto: AFP

“Hemos dado un paso adelante, pero en carrera tocará sufrir un poquito más”, Carlos Sainz:

Por su parte, el otro piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que aunque su cuarta posición de salida de este domingo “no es lo ideal” sí supone “un paso adelante”, aunque advirtió que “tocará sufrir un poquito más” debido a la degradación de neumáticos.

Aseguró que el pasado viernes tuvo “un día muy limpio y me faltaba un poco de preparación llegando a esta ‘qualy’. He podido ir progresando y al final he hecho una vuelta que me ha valido para ser cuarto. No es lo ideal y no es donde queremos estar, pero, dadas las circunstancias, creo que no está mal”, señaló en declaraciones también a DAZN.

A pesar de las dificultades, sobre todo en una de las curvas del circuito de Sakhir, el madrileño aseguró que se encuentra “bastante bien”.

El piloto español de Ferrari Carlos Sainz Jr compite durante la ronda de clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de Bahrein en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir el 4 de marzo de 2023. (Foto de ANDREJ ISAKOVIC / AFP) - Foto: AFP

“Lo único es que hay una curva en el segundo sector que me costaba mucho, he perdido un par de veces el tren trasero. Es donde me falta un poco, en el resto del circuito voy bastante cómodo”, indicó.

Añadió que “en el primer sector voy muy rápido, en el último quizás pierdo también un pelín la parte trasera”.

“Para como estábamos ayer, hoy es un paso adelante. Mañana tocará sufrir un poquito más, porque sabemos que Ferrari degrada más que nuestros rivales, pero iremos a por ello”, indicó.

Por último, Sainz habló de la igualdad en las primeras posiciones. “Está divertida la lucha, está apretada la cosa. Creo que en carrera van a cambiar las cosas, puede pasar de todo”, dijo.

“Menos los Red Bull, que yo creo que son claros favoritos, por detrás habrá lucha; los Aston Martin van a ir muy fuertes y los Mercedes en carrera suelen ir bien también”, puntualizó.

* Con información de Europa Press.