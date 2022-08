Fernando Alonso califica de “idiota” a Lewis Hamilton tras provocar accidente en la Fórmula 1

El ibérico no se guardó nada en contra de su excompañero tras el siniestro en el GP de Bélgica.

Este domingo se llevó a cabo la disputa del GP de Bélgica que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen, quien logró una épica remontada al partir de la 14ª posición de la parrilla a causa de una sanción, reforzando el liderato en la general del Mundial de Fórmula 1. Su compañero mexicano Sergio Pérez, ahora segundo en el Mundial, y el español Carlos Sainz (Ferrari), que había partido desde la ‘pole position’, completaron el podio.

No obstante, más allá de la victoria conseguida por el actual campeón de la F1, la imagen que se robó las miradas del mundo del automovilismo fue el polémico choque entre el corredor español Fernando Alonso, con el británico Lewis Hamilton en el arranque de la carrera y que lo obligó a salir de la competencia.

Tras una brillante salida de ambos, Hamilton se puso a la cola de Alonso, es decir segundo y tercero, respectivamente, tras coronar Eau Rouge y el Raidillon. El multicampeón se lanzó por el español por fuera tras la larga recta de Malmedy en Les Combes.

Lewis llevaba cierta ventaja, pero se igualaron ambos en el giro y trató de forzar no salirse fuera, con lo que se buscó hueco en el asfalto donde no lo había e impactó con la rueda delantera izquierda del Alpine del español, por lo que salió volando varios metros para seguir en pista, de nuevo tras Alonso, pero con el Mercedes tocado.

El accidente de Hamilton y Alonso en el GP de Bélgica.



Clara culpa de Hamilton que cierra a Fernando.pic.twitter.com/JrRdfXAcXE — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) August 28, 2022

Tras el choque, los comisarios de la carrera decidieron culpar a Hamilton, asegurando que “las ruedas delanteras de Hamilton estaban por delante de las de Alonso en la entrada a la curva. Alonso movió su coche fuera de línea hacia el interior con ambas ruedas hacia el lado derecho completamente en el bordillo e incluso algo dentro del bordillo. En ningún momento Alonso pareció perder el control o subviraje. Hamilton giró hacia el vértice de la curva con Alonso aun al costado y se produjo el choque. Los comisarios entienden que es la típica maniobra de la primera vuelta donde hay multitud de cambios”.

Ahora bien, las declaraciones por parte de ambos corredores no pudieron faltar. Alonso, enardecido en su momento por la imprudencia de su colega, calificó su maniobra como la de un “menudo idiota”; “habíamos hecho una salida impresionante, no se puede cerrar la puerta yendo por fuera, este tío solo sabe salir bien si lo hace delante”, dijo el ibérico en el radio. “En la vuelta uno y cerrar la puerta de esa manera, me sorprendió un poco”, agregó.

Por su parte, Hamilton, que no terminó la competencia en suelo belga, aseguró que después de ver la imagen admitió su culpabilidad. “Mirando hacia atrás en las imágenes, él estaba en mi punto ciego y no le dejé suficiente espacio”, aseguró.

Así quedó la clasificación tras el GP de Bélgica

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 308,052 km en 1 h 25:52.894

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 17.841

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 26.886

4. George Russell (GBR/Mercedes) a 29.114

5. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) a 1:13.256

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1:14.936

7. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1:15.640

8. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) a 1:18.107

9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) a 1:32.181

10.Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1:01.900

-

Abandonos

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): accidente en la 1ª vuelta

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo): accidente en la 2ª vuelta