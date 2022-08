Hamilton quiso irse a Red Bull y le dijeron que no: destapan una bomba en la Fórmula 1

Después de una hegemonía contundente sobre el resto de escuderías, Mercedes se encuentra en un punto de resurrección ante el dominio de Red Bull y Ferrari en lo que va de la temporada 2022. Sobre el asiento de Lewis Hamilton se erigió un monopolio de varios años al frente de la máxima categoría del automovilismo, algo que pudo ser diferente si Red Bull hubiera aceptado la llegada del británico.

Christian Horner, director de la escudería austriaca desde 2005, fue el encargado de revelar el momento en que Hamilton estuvo muy cerca de subirse a un monoplaza de las bebidas energizantes, justo antes de que Mercedes apareciera para darle los siete campeonatos mundiales que hoy tiene en su palmarés. “Lewis y yo hemos tenido algunas conversaciones a lo largo de los años. De 2010 a 2013 estuvo muy interesado en conducir para Red Bull”, comentó Horner en entrevista con el Daily Mail.

¿Por qué no se dio? Porque en ese entonces Sebastián Vettel dominaba la F1 y, en el concepto del jefe, parecía injusto llevarle un corredor de las categorías de Hamilton, que tarde o temprano podría aspirar a un campeonato. “En ese momento teníamos a Sebastian y no lo haría”, agregó.

Después de tanto esperar una oportunidad en Red Bull, el británico decidió escuchar otras ofertas hasta que se decidió por aceptar una especial invitación de una leyenda del automovilismo que le cambió su vida para siempre. “Niki Lauda estaba en Mercedes y realmente quería a Lewis y recuerdo que lo alenté a que lo llevara”, recuerda Horner.

Pero su intención no iba por el lado de apoyar al 100 % la carrera de Lewis, sino intentar debilitar a otro de los máximos rivales en el inicio de la década pasada. “Estábamos luchando contra McLaren y en 2012 tenían el auto más rápido y sentimos que Lewis en un McLaren representaría una amenaza mayor que en un Mercedes”, decisión que al final fue un error, porque Hamilton logró una seguidilla de títulos imparable hasta 2021, cuando Red Bull volvió a gritar ‘campeón’ de la mano de Verstappen.

Verstappen y Hamilton junto al trofeo de campeón mundial de la Fórmula 1 - Foto: Formula 1 via Getty Images

Lo cierto es que hubiera sido una lástima ver a Hamilton con Verstappen en el mismo equipo y no combatiendo sobre la pista como lo hicieron el año pasado, quizás en el mejor momento de ambas escuderías y con los dos pilotos en uno de los puntos más altos de sus carreras, aún cuando las sombras del retiro ya caen sobre el piloto de Mercedes.

“Antes de que nos demos cuenta, Fernando Alonso ya no estará ahí, ¿qué pasará entonces? Supongo que yo seré el más viejo de la parrilla”, declaró Hamilton esta semana, al respecto de su edad y los años que le quedan en la Fórmula 1. “Todavía tengo una misión. Aún me encanta conducir, sigue siendo un desafío para mí, así que todavía no siento que deba dejarlo en un tiempo cercano”, confesó.

Lewis Hamilton ha sido uno de los abanderados del deporte en la lucha contra la discriminación - Foto: Getty Images via AFP

Y es que Vettel, quien fuera su rival en muchas carreras, ya tomó la decisión de dar un paso al costado, al igual que Kimmi Raikkonen, lo que irremediablemente invita a pensar al fin de una era. “No me ha hecho pensar sobre mi futuro, pero es un recordatorio de que estoy en la parte de mi carrera en la que la gente con la que llegué y he corrido durante tanto tiempo empieza a parar”, explicó.

“Yo estoy pensando en cómo mejorar este coche, en qué pasos tenemos que dar para volver a ser un equipo ganador, en cuál es el mapa para volver a conseguir otro título de campeón del mundo, y qué necesitamos para tener a todo el mundo de este deporte más alineado en términos de diversidad”, indicó, enumerando las cosas que lo motivan actualmente a continuar siendo un referente para los amantes del deporte motor.