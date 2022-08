¿Se acerca el retiro de Lewis Hamilton de la Fórmula 1? El piloto de Mercedes sorprendió

El británico Lewis Hamilton habló sobre su futuro tras el anuncio de Sebastian Vettel de retirarse de la competición y dio a entender que todavía está lejos su despedida de la F1. El piloto de Mercedes se plantea que será “el más viejo” de la parrilla “cuando Fernando Alonso no esté”, y añadió que no siente que esté cerca su abandono de los monoplazas.

“Antes de que nos demos cuenta, Fernando Alonso ya no estará ahí, ¿qué pasará entonces? Supongo que yo seré el más viejo de la parrilla”, declaró el heptacampeón del mundo en una entrevista a Vanity Fair.

El británico reconoció que “estaría mintiendo” si no reconociese que no ha “pensado en renovar” el contrato que le une a Mercedes hasta el final del año 2023. “Todavía tengo una misión. Aún me encanta conducir, sigue siendo un desafío para mí, así que todavía no siento que deba dejarlo en un tiempo cercano”, explicó Hamilton.

Lewis Hamilton asegura que la reciente retirada de Sebastian Vettel no ha cambiado sus planes. “No me ha hecho pensar sobre mi futuro, pero es un recordatorio de que estoy en la parte de mi carrera en la que la gente con la que llegué y he corrido durante tanto tiempo empieza a parar”, apuntó el de Mercedes.

“Yo estoy pensando en cómo mejorar este coche, en qué pasos tenemos que dar para volver a ser un equipo ganador, en cuál es el mapa para volver a conseguir otro título de campeón del mundo, y qué necesitamos para tener a todo el mundo de este deporte más alineado en términos de diversidad”, sentenció el heptacampeón.

Lewis Hamilton, de 37 años, ha ganado siete títulos mundiales, y actualmente se encuentra igualado en esa cifra con Michael Schumacher. Tras la retirada de Sebastian Vettel, solo él y Fernando Alonso llevan compitiendo desde antes de 2010.

En la actual temporada, Hamilton es sexto de la clasificación de pilotos y aún no logra ganar algún Gran Premio. Ante la supremacía del neerlandés Max Verstappen, el piloto británico se encuentra a 112 puntos de la punta de la tabla y es superado por corredores como Charles Leclerc y Sergio ‘Checho’ Pérez, quienes parecen estar más fuertes que él en lo corrido de la campaña automovilística.

El próximo Gran Premio será el de Bélgica, que se desarrollará entre el 26, 27 y 28 de agosto, con la carrera oficial ese último día en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Clasificación pilotos F1

M. Verstappen (Red Bull) - 258 C. Leclerc (Ferrari) - 178 S. Pérez (Red Bull) - 173 G. Russell (Mercedes) - 158 C. Sainz Jr. (Ferrari) - 156 L. Hamilton (Mercedes) - 146 L. Norris (McLaren) - 76 E. Ocon (Alpine F1 Team) - 58 V. Bottas (Alfa Romeo) - 46 F. Alonso (Alpine F1 Team) - 41 K. Magnussen (Haas) - 22 D. Ricciardo (McLaren) - 19 P. Gasly (AlphaTauri) - 16 S. Vettel (Aston Martin) - 16 M. Schumacher (Haas9 - 12 Y. Tsunoda (AlphaTauri) - 11 G. Zhou (Alfa Romeo) - 5 L. Stroll (Aston Martin) - 4 A. Albon (Williams) - 3 N. Latifi (Williams) - 0 N. Hulkenberg (Aston Martin) - 0

Con información de Europa Press.