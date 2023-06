FIFA y Vinicius Junior trabajarán de la mano para un comité en contra del racismo

El jugador del Real Madrid, Vinicius Jr estará a cargo de un comité especial creado y apoyado por la FIFA en contra del racismo, en el cual los jugadores tendrán la oportunidad de proponer sanciones adecuadas y castigos más estrictos para los actos discriminatorios que se presenten al rededor del mundo en los estadios y partidos de fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que “No habrá más fútbol con racismo. Los partidos deben detenerse inmediatamente cuando ocurra. Ya es suficiente”, tras reunirse con Vinicius y la selección brasileña.

Recordemos que Brasil estará jugando el próximo sábado 17 de junio un partido amistoso frente a Guinea en Barcelona para promover la campaña en contra del racismo que actualmente lidera la Asociación Brasileña de Fútbol.

Infantino agregó, “Le pedí a Vinicius que lidere este grupo de jugadores que presentará castigos más estrictos contra el racismo, que luego serán implementados por todas las autoridades futbolísticas del mundo. Tenemos que escuchar a los jugadores y lo que necesitan para trabajar en un entorno más seguro. Nos lo tomamos muy en serio”, tras el reciente episodio de discriminación en contra del brasileño en medio de un partido ante el Valencia por la liga local.

Así mismo, aseguró que los castigos que de ahora en adelante se impongan serán con el propósito de acabar este problema de raíz que está afectando a todo el mundo del fútbol. “Aplicaremos castigos muy contundentes para acabar de una vez por todas con el problema del racismo en el fútbol. No podemos tolerar más el racismo. Como Presidente de la FIFA, creo que tenía que hablar personalmente con Vinicius al respecto”, comentó el máximo dirigente de la FIFA.

Finalmente, agregó que este problema no solamente le incumbe a España, sino a todo los países, “Desgraciadamente, el racismo no es un problema que exista solo en España. Existe en muchísimos otros países. Por eso tenemos que tomar medidas colectivas para luchar contra él en todo el mundo”.

El caso de racismo en contra de Vinicius

El extremo brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, considera que ha tenido “una sorpresa desagradable” en cada partido de La Liga que ha tenido que jugar a domicilio y asegura que “no son casos aislados” sino “episodios continuos en varias ciudades de España”, lamentando que no se estén tomando medidas ni contra los implicados ni contra los clubes.

“Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales... Todo registrado”, señaló Vinicius en su cuenta oficial de ‘Instagram’, acompañado de un vídeo de varios sucesos que ha sufrido durante esta campaña, como antes del derbi, en Valladolid o en el Camp Nou.

El extremo lamenta que “el discurso siempre recae en ‘casos aislados’, ‘un hincha’”. “No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión)”, subrayó, recalcando que “la prueba” está en el vídeo que ha colgado.

Vinícius afirmó que “el problema es muy grave” y que los comunicados “ya no funcionan”. “Tampoco el culparme para justificar actos delictivos. No es fútbol, es inhumano”, sentenció el futbolista del Real Madrid.

Posteriormente, el internacional volvió a usar las redes sociales para transmitir otro mensaje, esta vez con una foto del Cristo Redentor de Río de Janeiro y donde confesó su deseo de “inspirar y traer más luz” a lo que considera una “lucha”.

“Agradezco mucho toda la cadena de cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en el mundo. Sé exactamente quién es quién. Contad conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”, añadió.