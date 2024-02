Figura de São Paulo subió foto y confirma jocosamente la estadía de James Rodríguez: “se queda”

Hasta el pasado martes, 20 de febrero, habían sentenciado que había una rescisión entre las partes que ya estaría firmada y por consiguiente , tan solo faltarían unos mínimos detalles para que el colombiano no siguiera. Sin embargo, un pedido de disculpas del jugador a las directivas, habría sido suficiente para remediar el descontento de su momento.

Tras todo este lío que se montó, durante este miércoles empezaron a publicarse las primeras imágenes del volante en redes sociales oficiales del cuadro paulista. En principio, fue una del entrenamiento en la sede deportiva del club, misma que no se daba desde hace un par de semanas por las alejadas posturas que habían entre ambas partes.

James pidió quedarse en São Paulo

“Es un tipo bueno en el día a día con los jugadores, con nosotros también y por supuesto entendemos sus disculpas, que quiere volver a jugar en el São Paulo y no podemos dejar de lado a una estrella como esa”, agregó Ramalho.

James no solo se dirigió a la directiva, sino también al cuerpo técnico, que fue una de las razones por las que quiso irse al tener pocas oportunidades de figurar en el arranque de la temporada. “ Siempre son los entrenadores los que deciden. Habló con el técnico, pidió disculpas y entendimos ”, completó el miembro de la junta directiva.

“Si durante el tiempo que pasó todo esto se hubiera portado mal a diario, hubiera cometido algún acto de indisciplina, no hubiera entrenado lo suficiente, no hubiera respetado los horarios, entonces no tendría ninguna posibilidad de resolver el problema. Como fue su pedido y porque se portó muy bien durante el tiempo que estuvo fuera del equipo, aceptamos”, explicó en entrevista con el canal Arnaldo e Tironi en YouTube.