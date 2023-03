Filtran el nombre del periodista que reemplazará a Óscar Rentería tras su controversial salida de Caracol Radio

El nombre del periodista Óscar Rentería ha sido blanco de críticas en los últimos días, luego de dar una controversial opinión en el caso de presunta violación en contra de la estrella del PSG, Achraf Hakimi. El comunicador, que dio su punto de vista en el programa El pulso del fútbol, de Caracol Radio, aseguró que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, hecho que generó fuertes señalamientos.

Así mismo, comentó: “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

Óscar Rentería generó indignación en sus oyentes por comentario sobre el caso del jugador del PSG. - Foto: Instagram César Augusto Londoño - Getty Images

El periodista se mantuvo en su opinión, generando un enorme globo que hasta este miércoles se estalló con su despedida de la cadena radial. Aunque en el medio de comunicación argumentaron que obedeció a nuevas decisiones para ellos, que incluye la renovación de periodistas, como le confirmaron a SEMANA.

Este miércoles, en la emisión cotidiana de El pulso, Rentería no estuvo presente y su compañero confirmó lo que muchos ya sospechaban. Londoño, aunque no entró en detalles, entregó una frase contundente que dejó claro que Rentería no volvería a hacer parte del programa.

Óscar Rentería salió de Caracol Radio y no podrá jugar el chico de billar con Tulio Gómez, directivo del América de Cali. - Foto: Captura de pantalla canal de TikTok @elpulsoalauna

Ante esto, el popular programa deportivo ya ha empezado a mover piezas para buscar el reemplazo de Rentería. La cadena radial no se iría muy lejos para buscarlo, pues estaría en otro espacio de deportes del medio.

Se trata de Juan Felipe Cadavid, periodista que actualmente pertenece al programa El VBar, después de su salida del canal Win Sports hace varios meses.

Por otro lado, se rumora que el argentino Adrián Magnoli llegaría a la cadena radial.

Juan Felipe Cadavid, periodista deportivo de Caracol Radio y Win. - Foto: @jfcadavid

Rentería se sostuvo en su posición

En entrevista con SEMANA, el periodista explicó lo que quiso decir, pero no cambió su postura.

SEMANA: Óscar, ¿se sostiene en sus declaraciones en las que asegura que, en el caso de Hakimi, jugador acusado de violación, la víctima sabía lo que podía pasar?

Óscar Rentería, periodista deportivo (O. R.): Yo las quiero repetir. Es que mi opinión, mi concepto, merece todo el respeto, como las demás opiniones. Como todo lo que se ha dicho a través de las redes sociales. Yo simplemente manifesté ese día que, a raíz de todo lo que sabemos, porque esto no es nuevo, se ha presentado cualquier cantidad de denuncias, cualquier cantidad de situaciones, donde los jugadores de fútbol han sido castigados algunos, otros no, por denuncias de violación contra diferentes personas y en muchas ciudades y países del mundo.

Entonces, yo simplemente manifesté que, a raíz de todo eso que se conoce, si una muchacha en cualquier lugar del mundo, con todo lo que se sabe, decide visitar el apartamento de soltero de un jugador de fútbol, debe saber a qué se está exponiendo, debe saber qué riesgo puede correr. De pronto no le pasa nada, de pronto le regalan un anillo de compromiso, de pronto simplemente se toma una botella de vino y se fue y no pasó nada. Pero también, por lo que sabemos, por todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, sabemos lo que puede pasar y eso fue lo único que yo dije, que ella tenía conocimiento de lo que podía pasarle y, sin embargo, fue, y ella dice que le pasó.

Lo que pasa es que yo no soy juez ni tengo documentos para expresarlo con precisión, pero ella dice que son los argumentos que publicó la prensa, que Hakimi quiso besarla, le abrió la blusa y que ella en un momento desesperado le pegó una patada, lo tiró a un rincón, agarró su celular, llamó a una amiga y esa amiga fue y la recogió y no pasó nada más. Eso es medio peliculero. Porque a un jugador de fútbol, a un atleta de alto rendimiento, una muchacha, si es que estaba nerviosa, preocupada y estaba de pronto gritando y todo, no va a tener la fuerza para pegarle una patada al jugador de fútbol y tirarlo a un rincón y luego [tener] el tiempo para llamar a su amiga y que la recogiera, y entonces no pasara nada.

Todo eso me pareció medio película, pero yo lo único que dije es que, a raíz de todo lo que se conoce, si una mujer acepta ir al apartamento de soltero de un jugador de fútbol, sabe a qué se está exponiendo.